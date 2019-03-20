太陽島幼稚園來年不加學費　業界料部分全日制或加價　惟幅度不大

2019至2020學年幼稚園學費調整申請於昨日（19日）截止。太陽島英文幼稚園校董會主席黃復華表示，在免費幼稚園計劃下，能減輕校方的教職員薪酬開支，預料旗下6間學校今年錄得盈餘，「拉上補下」後勉強維持收支平衡，因此決定來年不會申請加學費。

2019至2020學年幼稚園學費調整申請於昨日（19日）截止。（資料圖片）

教育局的通函顯示，於2019/20學年，參加計劃的幼稚園可獲得的基本半日制、全日制及長全日制的臨時單位資助金額，分別為每名學童每年35,110元、45,640元及56,180元。在扣減政府資助後，半日制和全日制／長全日制的學費上限為每年10,530元及27,380元。

2019/20學年有關教學人員薪酬相關的資助，會根據2019年公務員薪酬調整幅度調整，並會於有關數字確定後公布。

太陽島幼稚園校董會主席黃復華表示，校方決定2019/20學年不會申請加學費。（資料圖片）

由於租金升幅及教師車船津貼增加，太陽島英文幼稚園4間全日制學校學費去年申請加價超過1倍，每月學費增至約900元。校董會主席黃復華今日（20日）接受《香港01》訪問時表示，校方日前決定今年不會申請加學費。

黃復華解釋，幼稚園計劃提供足夠資助，預料今個學年6間幼稚園錄得盈餘，透過盈餘「拉上補下」後，整體「摱摱緊」維持收支平衡；加上大部分學生來自基層家庭，父母需全日工作，對全日制課程有需求，因此太陽島決定今年不會申請加學費。

教師薪酬佔最大比例 政府資助已能紓緩問題

黃復華又指，過去教師薪酬開支佔比最大，惟政府提供資助後，能紓緩相關問題，兼能提高整體士氣，流失率大幅降低，而校舍租金仍為開支最大變數。政府早前提出撥款200億元購置60個物業作社福設施，黃擔心，相關措施會導致校舍加租幅度更瘋狂。

幼稚園協會主席料加價空間不大

幼稚園協會主席、卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）校長廖鳳香估計，來年接約九成半日制幼稚園會維持免費，部分全日制或會申請加價，但由於當局不希望將成本轉嫁予家長，因此預料加價空間不大。