威院翻新工程發現致癌物石棉　上下兩層為產房病房　有病人入住

沙田威爾斯親王醫院裝修期間發現有致癌物石棉﹗威院發言人證實，今年2月於「特別大樓」7樓病房進行翻新工程前，按既定程序委聘註冊石棉顧問，進行石棉調查，調查發現位於七樓的抽氣管道含有不鬆脆的含石棉物料。 特別大樓的7樓全層已清空，不過其對上一層為剛完成裝修的產後病房，而下一層就是產房。 院方表示，已要求註冊石棉顧問制定石棉監控計劃，並呈交環保署審批，計劃獲環保署核准後，院方將委聘註冊石棉顧問，定期檢查該處石棉狀態及抽查空氣樣本，以確保沒有石棉釋出空氣之中。

威爾斯親王醫院特別大樓進行翻新工程時，在7樓發現致癌物石棉。 （資料圖片）

據NOW新聞報道，威院特別大樓進行翻新工程時，在7樓發現致癌物石棉，其中一個位置被圍封，寫明「內有石棉、請勿打開」、「等待檢驗」等字句，並有標示寫明「小心直達地下」。據了解，有多處亦被驗出有粉狀石棉。7樓本是候產室及產前病房，因需進行裝修而搬到其他樓層，不過，對上一層(8樓)是剛完成裝修的產後病房，而6樓則是產房，兩層仍有病人入住。

威院指，目前有關工程範圍已圍封，只有工程人員才能進入，院方員工及病人不能進入。 （資料圖片）

威院發言人接受《香港01》查詢時透露，今年2月於「特別大樓」7樓病房進行翻新工程前，按既定程序委聘註冊石棉顧問進行石棉調查，調查發現位於7樓的抽氣管道含有不鬆脆的含石棉物料(non-friable asbestos containing materials)。根據調查報告，該處石棉狀態良好及不鬆脆，在正常及不受干擾的情況下不會對健康構成威脅。

威院稱，已按相關法例規定，要求註冊石棉顧問制定石棉監控計劃呈交環保署審批，計劃獲環保署核准後，院方將委聘註冊石棉顧問定期檢查該處石棉狀態及抽查空氣樣本，以確保沒有石棉釋出空氣之中。

而目前有關工程範圍已圍封，只有工程人員才能進入，院方員工及病人不能進入。