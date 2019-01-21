威院40歲男病人疑自殺身亡　左胸四處傷口　床邊留染血剪刀及遺書

威爾斯親王醫院今天（21日）公布一宗醫療風險警示事件，指一名40歲男子於1月19日下午因氣促由沙田醫院轉到威院外科病房留醫後，同日晚上醫生發現病人床邊留有一把染血剪刀及遺書，病人當時已失去意識，心跳停頓。醫護人員即為其急救，檢查後發現病人左邊胸口有四處傷口，經搶救後病人恢復心跳，惟延至當日晚上11時39分離世。

一名40歲男子於1月19日下午因氣促由沙田醫院轉到威爾斯親王醫院外科病房留醫後，同日晚上醫生發現病人床邊留有一把染血剪刀及遺書，病人左邊胸口有四處傷口，他最終不治。 （資料圖片）

20:40完成檢查 21:45發現染血剪刀及遺書

威爾斯親王醫院發言人指，一名40歲男病人於上周六(19日)下午因氣促由沙田醫院轉到威院外科病房留醫，當晚醫生在約8時40分為病人完成支氣管內窺鏡檢查。至9時45分，醫生發現病人床邊留有一把染血剪刀及遺書，病人當時已失去意識，心跳停頓，醫護人員即為其急救，檢查後發現病人左邊胸口有四處傷口，經搶救後病人恢復心跳。不過，病人延至當日晚上11時39分離世。

發言人表示，院方已即時通知病人家屬解釋事件經過，並報警求助，個案已呈報死因裁判官跟進，院方會配合調查。院方對事件感到非常難過，會繼續與病人家屬保持密切溝通，為他們提供所需支援。院方已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處通報事件，並會按程序成立根源分析委員會，詳細調查事件經過及作出改善建議。

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