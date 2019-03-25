「招標妥」接720宗合資格申請　助珊瑚閣省3千萬　每戶業主慳10萬

為配合促進樓宇復修，加快市區更新，市建局於2016年推出「招標妥」樓宇復修促進服務，減低「圍標」風險。 截至今年3月，市建局共接獲720宗合資格申請，當中8宗完成挑選承建商的程序，位於北角、達逾40年樓的珊瑚閣便屬其一。 大廈外牆近年出現石屎剝落、滲水等問題，於2015年曾為維修工程作公開招標，但當時回標價高達近億港元。價格高昂令業主卻步，他們三年前申請「招標妥」服務，最終以約七千多萬港元成功招聘承建商，每戶業主可少付近10萬元。業主立案法團主席莊錦川認為，招標妥提供第三方獨立意見，令業主避免「被人撳住搶」。

停車場位置出現鋼筋外露情況。（張嘉敏攝）

位於北角雲景道的珊瑚閣B及C座，樓齡高達43年，現時共有約180伙住戶。業主立案法團主席莊錦川稱，由於樓齡漸高，加上於18年前進行的維修工程質素欠佳，令近年大廈面對各項樓宇問題。當中包括外牆滲水，令不少單位內出現水漬、裂痕；另外外牆亦有石屎剝落，需要進行換磚等工程。除一般結構性問題外，亦需要提升消防安全系統、樓宇排污系統等。

會議室內亦受滲水問題影響。（張嘉敏攝）

首次招標達億元 業主疑遭圍標

於2015年，法團曾就維修工程作公開招標，當時有約十多間公司投標。不過，大部分回標價均超乎業主的預算，甚至高達約9,200萬至1.2億元。莊錦川坦言，價格金額過高，甚至懷疑出現圍標情況，「覺得有人抬高價格。」最後決定中止維修程序。

小業主其後申請「招標妥」服務，重新展開維修工程。當中市建局先為樓宇狀況進行初步評估，而大廈亦需自行聘請顧問人員，為大廈作勘察、估算工程費用等。而市建局亦會對其報告及估價提供獨立意見，最後透過電子平台招標，並會就標書提供分析意見，協助業主挑選合適的承建商。

莊錦川稱，回標價介乎6000萬至8000萬，當中逾20份標書的價錢均屬預算內，最終大廈以約7000萬開展維修工程，而每戶業主大約節省近10萬元。

業主立案法團主席莊錦川（圖左）稱，「招標妥」提供獨立意見，有助避免圍標情況。（張嘉敏攝）

他認為，招標妥分別就前期勘察、標書等提供獨立意見，避免出現圍標情況；另外亦會就招標過程提供各項指引，包括提醒業主應避免讓有意投標的承建商會面，令業主能獲得公平公正的合理維修價。現時市建局將根據大廈的差餉估值、單位數量收取服務費用，以珊瑚閣為例，服務費原為5萬元，於折扣後為2.5萬元。

珊瑚閣將於本年底完成維修工程。（張嘉敏攝）

截至今年3月，市建局的招標妥計劃已接獲約720宗申請，約600宗的申請已完成審批。現時約有70宗個案已透過「平台」招標聘請工程承建商，而當中約60宗個案已經完成招標。同時，有8宗已成功挑選承建商。