柯德莉夏萍罕有神態　首在港展出　定格女神螢幕以外的憂鬱與快樂

被喻為絕代佳人的已故荷李活女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），今年適逢90歲冥壽，她最美一刻早已定格在相中，那身經典小黑裙對鏡頭微笑的甜美身影，永遠停留在眾人的腦海。 她的好友攝影師Bob Willoughby，於50至60年代期間為她拍下大量珍貴照片，捕捉了大明星在螢光幕以外的平凡生活，剛踏入影圈的甜姐兒在戲棚時的日常、與兒子親暱的互動盡顯母愛，還有在片場中難得一見的憂鬱，展現出別於電影的美。 90張珍貴照片現正於香港展出，這批首次在香港出現的展品，將柯德莉夏萍最真摯一面展眼前。

「Audrey by Bob Willoughby」相展即日起至7月27日在跑馬地F11攝影博物館舉行，博物館設計採用富60年代色彩的橙色。（余俊亮攝）

Bob Willoughby是首位被荷里活製片公司聘任為拍攝電影場景宣傳劇照的駐場攝影師，並於1953至1966年間，拍攝柯德莉夏萍在多套電影期間的劇照及幕後花絮，鏡頭前的柯德莉夏萍舉手投足，都流露一份優雅與美麗。

但在鏡頭以外，Bob勾勒出Audrey的神韻，她在片場悶悶不樂、導演叫「Cut」時的興奮忘我、還有與演員、導演之間的談笑生風，都一一在相片在重新呈現。

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「The dazzling smile that warms one inside was at full power。」 Bob Willoughby

Bob Willoughby（右）與Audrey Hepburn的合照。（F11攝影博物館提供）

已故攝影師Bob Willoughby年輕時的留影。（余俊亮攝） Bob與Audrey第二次合作是拍攝《翠谷香魂》（Green Mansion），他後來如此回憶當時場景：Audrey友善地向他打招呼，彷彿與一位很久不見的老朋友再次會面；映襯出Audrey與Bob之間真誠相待的友誼。 與小鹿同居一個月 珍貴合照首展現



Bob的兒子Christopher近日來港，協助籌辦父親的相展。他說，父親與Audrey的關係頗為特殊，因為製作電影期間，所有演員長時間留在影棚拍攝，但當結束後大家自然各散東西，唯獨Bob與Audrey卻成為真正的朋友。而他父親亦拍攝了不少關於Audrey的私人生活，包括她在1959年電影拍攝《翠谷香魂》前，為了馴服小鹿Pippin （或稱為“Ip”），與這隻小鹿在比華利山共同度過一個月的同居生活，一同睡覺、到超市購物，她當時的丈夫Mel Ferrer更形容，小鹿Ip已視Audrey如母親。

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有趣的是，Christopher與Audrey的兒子Sean Ferrer，兩人生日非常接近，令兩家人的關係更親近，不少照片都在Audrey及Bob的家中拍攝，例如柯德莉夏萍與Christopher母親幫助1歲的Christopher及Sean學走路的片段，更成為Christopher其中一幀鍾至愛的照片。

兩家人兒子生日相近 兩代人皆友好



Christopher形容Audrey好像他們家庭生活的一部分，直至他長大後，這位大明星仍會寄信和致電他們，雖然Audrey及父親均已逝世，但他仍然與Sean保持聯繫。

Bob Willoughby兒子Christopher表示，父親是柯德莉夏萍的好友，捕捉不少珍貴片段。（余俊亮攝）

F11攝影博物館創辦人及總監蘇彰德表示，部分照片捕捉Audrey在螢幕上較為少見的一面，非常難得。（余俊亮攝） 為展覽重新沖印60張照片



F11攝影博物館創辦人及總監蘇彰德笑指，自從2014年開館以來，不時都有人詢問何時舉辦關於柯德莉夏萍的展覽，及至去年在英國一個展覽上認識Christopher，認為是千載難逢的機會，邀請他來港舉辦展覽，展示父親Bob Willoughby當年為Audrey拍攝的珍貴照片。 展現不為人知的面貌



他表示，展覽精心挑選九十張照片，涵蓋柯德莉夏萍1950至60年代的知名電影如《窈窕淑女》（My Fair Lady）、《巴黎假期》（Paris When It Sizzles）及《翠谷香魂》（Green Mansion）等。而今次展覽中，他與Christopher特意選取Audrey較鮮為人知的一面，例如與演員片場中的互動、家中軼事等，少量更反映Audrey較為沉鬱的一面，可看見攝影師Bob透過鏡頭，展示出巨星背後的喜怒哀樂。



Christopher則指一般展覽通常只會展出30至35張，一次過展出90張照片是非常難得，而為配合展覽，當中60張是特別重新沖印，籌備時間亦頗為漫長，花近3至5個月時間作前期準備。

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