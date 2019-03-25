樹仁新設FinTech學位課程　增共享空間鼓勵創業：會先照顧本地生

樹仁大學今（25日）透露將重點革新商學院發展，包括於2020年開設金融科技（FinTech） 本科課程，料提供50個學額，亦將陸續開辦應用數據科學等新課程。校方亦出動「銀彈」攻勢吸納新生，來年入讀商學院的本地學生，將獲1萬元獎學金，部分學生最高可獲兩萬元。仁大亦於校園內開闢初創共享空間，免費租借予學生及校友使用，冀鼓勵創業。

仁大現時共有約4100名本科生，及約120位本科生，共提供15個學士學位課程、及22個研究院課程。商學院現設6個本科課程，包括工商管理學、會計學等。

常務副校監胡懷中表示，未來將重點發展商科課程。學術副校長孫天倫續指，將於2020年開設金融科技學士課程，亦正籌備另外兩科新課程，包括應用數據科學、心理學結合人力資源管理學課程，冀可於2021年成功開辦。仁大亦將新增通識科，由商學院及中文系教職員統籌，旨在傳揚仁商精神。

「pot」共享工作空間租金全免，亦設免費設施及諮詢服務。（陳淑霞攝）

孫又指，獲長弓慈善基金捐贈，新學年入讀商學院的新生，均可獲1萬元入學獎學金；就讀今學年始開辦的數碼市場學課程，校方每年會向50名學生頒發2萬元獎學金。兩項計劃下，成績達GPA3.5或以上者，可按年續領，但只能二擇其一。

仁大亦於研究院綜合大樓內，新設「POT」初創共享空間先導計劃，該空間本屬商學院教職員，後改建以供學生及校友創業之用，並免費借出辦公室及支援配套，亦有專業導師及顧問指導，另會協助拓展人脈，4月接受申請，預計7月啓用。共享空間設8張辦公桌，第一階段初創企業進駐數字，將視乎計劃書內容而定，並由商學院作遴選。

未來發展方面，仁大將斥資5000萬元分階段翻新教學大樓，料於2022年完成，校方亦正向教育局申請毗鄰、佔地6萬呎的香港日本人學校初中部空置校舍，冀增設運動及文康設施中心，亦承諾會向公眾開放，並自資所有翻新費用。

不少大學紛向內地生招手，不過，行政副校長梁鏡威則指，未擬積極往大灣區收生，會先照顧本地生為主。