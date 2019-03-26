研究：近九成尋求庇護者在港感被歧視　曾有業主因怕咖哩味拒租屋

香港大學法律學院早前研究難民及尋求庇護者在香港被歧視的問題，今日（26日）發布研究結果。 研究發現，約九成難民、尋求庇護者在香港感到遭受歧視，更曾經在租屋時被業主以「有咖哩味」，拒絕租屋。

合作研究者楊子寧（左）稱難民、尋求庇護者亦經常被的士拒載。（李家偉攝）

平等機會委員會早前資助香港大學法律學院，進行「有關難民/尋求庇護者在香港因居民身份而被歧視的經驗研究」，今日（26日）發布研究結果。

研究團隊希望以研究探討香港難民及尋求庇護者在日常、政策上面臨的歧視，並藉此評估現時種族歧視條例的有效性，向平機會、政策制定者等提出建議。

團隊在2017年12月至2018年11月期間，透過問卷調查訪問83人，再與另外12人進行深入訪談；研究的受訪對象都是難民或尋求庇護者。

港大法律學院研究項目主任吳雪怡建議政府應擴大《種族歧視條例》覆蓋的層面，保障尋求庇護者的基本人權。（李家偉攝）

研究發現，接近九成（89%）受訪者認為在香港曾遭受歧視；受訪者又反映，在尋求住屋、尋找私人機構服務、在街上尋求協助時最為嚴重。合作研究者楊子寧稱，有受訪者反映，曾經在尋求租屋時被業主拒絕，對方透過地產經紀轉達原因，卻是因為「佢哋成日煮咖哩，間屋會有好大陣咖哩味。」除了租屋，楊子寧又稱難民、尋求庇護者亦經常被的士拒載。

港大法律學院研究項目主任吳雪怡認為，現行的《種族歧視條例》在保護難民、尋求庇護者免受種族歧視方面效用不大，建議政府應擴大《條例》覆蓋的層面，保障他們的基本人權。