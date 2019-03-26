教師專責小組倡小學校長大幅加薪、增中層人手　葉建源：歡迎報告

2017年成立的教師專業發展專責小組今日向教育局提交報告，建議大幅提高小學校長及副校長薪金，小學校長頂薪由9.3萬升至約12萬；又建議調低中學一級校長的職級門檻，由須達24班或以上，下調至18班或以上。 立法會教育界議員葉建源對此表示歡迎，不過認為報告仍有明顯不足，忽略改善11班或以下小校的職級薪酬及支援，例如小校校長的職級只等同大校副校長、小校未設副校長等，希望教育局能在此方面切實加以補救及改善。

▼教師專業發展專責小組報告結果▼

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立法會教育界議員葉建源指，報告建議增加小學中層管理人手、改善校長及副校長編制等建議，是中小學教師職級全面學位化之後，必須要進行的配合措施。

葉建源表示，由於小學中層主任人手一直以來嚴重不足，出現部分學校以基本職級教師負責主任層級工作的情況，未來在教師學位化之後，中層人手不足的問題將更突出，有必要增加小學中層主任人手。目前報告建議18班小學增加4位主任、24班小學增加5位主任，他指，雖然主任比例仍與中學的比例有一定差距，但仍能有效紓緩小學人手不足的困難。

而隨著小學中層人手增加，葉認為局方有需要調整小學校長或副校的職級及編制問題，以梳理薪酬架構重疊的問題。他又表示，報告有明顯不足，忽略11班或以下小校的改善，例如小校校長的職級只等同大校副校長、小校未設副校長等，對此表示遺憾，希望教育局能在這方面切實加以補救及改善。

立法會教育界議員葉建源對教師專業發展專責小組報告表示歡迎，但認為建議忽略小校的資源改善，期望教育局可以提出補救措施。（資料圖片）

未來應吸納合約教師為常額編制

至於教育局落實在2019/20學年，在中小學教師全面學位化，教協指，多年來一直爭取教席全面學位化，現時教育局終於回應教育界的長期訴求，對此表示歡迎。不過，教協指，仍有部份執行細節需要釐清，例如專責小組建議提升小學及特殊學校校長及副校長的薪酬，並理順薪級重疊的情況，建議當局接納報告的同時，盡快公布有關的計算方式和細節。

另外，教育界仍有大量編制外的合約教師，教協認為亦應給予公平待遇，合約教師的聘用待遇亦應貼近學位教師，未來更應吸納為常額編制，持續改善教學環境。

立法會教育事務委員會將會於本周五討論報告，葉建源指，希望立法會能夠盡快通過相關撥款，以趕及於2019/20學年9月前落實相關建議。