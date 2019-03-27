莫桑比克旅客走私20公斤乾海馬抵港　判囚四個月

一名58歲旅客於去年8月從莫桑比克馬布多走私20公斤乾海馬到港，違反《保護瀕危動植物物種條例》，今日（27日）被判處即時監禁四個月。

一名旅客因走私乾海馬，違反《保護瀕危動植物物種條例》罪名成立，今日（三月二十七日）被判處監禁。圖示海關人員在其行李發現的乾海馬。 （漁護署提供）

漁護署發言人表示，一名58歲女子從非洲國家莫桑比克首都馬布多出發，經南非於去年8月6日抵達本港。海關人員在其行李內發現約20公斤乾海馬。漁護署跟進調查後，檢控該名女子非法進口《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄II列明物種。她於本月11日在區域法院被判罪名成立，今日以六個月為量刑起點，因認罪扣減三分一刑期後判被告即時監禁四個月。

發言人續指，海馬屬《公約》附錄II列明物種，於香港受《條例》規管。《條例》的罰則已於去年5月1日修訂並較以往大幅度提升。任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。市民切勿以身試法。