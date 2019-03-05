逾千隻活龜從香港航班走私至菲律賓　菲網民斥港監管不力

菲律賓海關在周一（4日）在馬尼拉機場檢獲1,529隻走私龜，包括瀕危物種的蘇卡達陸龜，價值超過450萬元披索（約68萬港元）。當局指該批走私龜是從4件無人認領的行李中發現，屬於一名由香港乘坐菲律賓航空航機的菲律賓人所遺下。 當地不少網民關注事件，質疑4個行李藏着逾千隻活龜，如何可以逃出香港海關的法眼，抵達菲律賓。《香港01》已就事件向香港海關查詢。

該批活龜被人以膠紙綁綁腳，藏在4個行李箱內。（菲律賓海關 / 美聯社）

菲律賓海關在記者會上表示，該批1,529隻走私龜，相信是由一名菲律賓人攜帶四件行李，搭乘香港的航班帶到菲律賓，到達菲律賓後，因為擔心無法通過海關檢查而棄置該批行李。每隻海龜都遭人用膠紙活生生地包裹着，部分更放進密實盒內。

菲律賓海關指，任何人若被發現走私野生動物，將被判監禁兩年和罰款20萬披索（3萬港元）。

內有瀕危蘇卡達陸龜 內地叫價一隻逾千元

在逾千隻的走私龜中，有部分是列入紅色易危的蘇卡達陸龜；另有獲內地及台灣認為對當地物種有威脅的巴西龜，菲律賓海關已全數轉交野生動物走私監控組織保管。

近年走私龜在亞洲有價有市，其中蘇卡達陸龜在內地更稱為「行走的坦克」，一隻叫價約1,000多港元，另也有不少人會將龜入饌，將龜骨及龜殼當藥，甚至有人為龜肉是春藥。根據英國廣播公司報道，雖然內地已經將海龜列為國家二級保護動物，但亞洲最大的海龜貿易目的地仍是中國。

4件行李由香港運到菲律賓，共藏逾千隻活龜。菲律賓網民質疑活龜如何過關。（網上圖片）