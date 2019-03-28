【麻疹爆發】4個案基因相同或同一源頭　袁國勇：入機場應帶口罩

本港今日再新增一宗外地輸入的麻疹個案，涉事17歲男子來自菲律賓，累積個案至31宗。香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，11宗機場員工染病的個案中，6個已經完成基因排序，當中4個基因排序相同，疑為來自同一源頭。 袁國勇指出，麻疹可透過空氣傳播外，也可透過飛沫傳播，而一般的外科口罩應足以應付麻疹，提醒市民應戴口罩、勤洗手，做好個人衞生。

政府今（28日）召開記者會，向市民講解本港麻疹情況。（羅君豪攝）

袁國勇重申，麻疹病情輕微，市民應小心應對但不需要恐慌。他解釋，麻疹病毒會影響人體的呼吸道系統，受感染的人士可能會出現大量咳嗽、流鼻涕等症狀；直徑小於5微米的傳染性飛沫會留在空氣中，大於5微米的大飛沫則會停留在地面等平面上，麻疹病毒一般可以環境生存2小時。

麻疹病毒可在環境中生存2小時

因此，袁國勇提醒市民應該多洗手及戴口罩，加強個人衛生預防麻疹。至於應該佩戴一般外科口罩還是N95口罩？他稱，一般外科口罩難以阻擋小於5微米的飛沬，但N95也只能夠預防95%，「所以其實戴一般外科口罩都能阻擋了大飛沫，也是預防了一部分。」

香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇提醒市民要小心應對但不需要恐慌。（羅君豪攝）

就11宗機場員工確診個案中，6宗個案已經完成了基因排序，其中4宗均是相同基因。袁國勇相信他們受同一源頭感染，加上第一宗機員工感染個案與第二宗的個案只相隔8日，其後便繼續有個案，認為機場是有小型爆發。

袁國勇又指出，若機場的空氣轉換可以做得快點，輸入多點新鮮空氣，或有效減低麻疹爆發的情況。而衞生署今日已與機管局開會商討對策。

另食衞局局長陳肇始表示，衛生署已去信多間外傭中介公司，要求外傭來港前需接種含麻疹的疫苗。