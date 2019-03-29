通訊局收同一投訴人兩宗個案　無綫新聞錯播贊助商片段遭勸諭

通訊事務管理局今（29日）公布，審議兩宗同一投訴人的個案，包括電視廣播有限公司（無綫）無綫新聞台報道南韓及北韓新聞片段前後，出現贊助商資訊，未能遵守《電視節目守則》及《電視廣告守則》中的相關條文，決定向無綫發出勸諭。 此外，法國電訊旗下的公司GlobeCast因8個電視節目含有仇恨言論，煽動對宗教團體的仇恨行為，經調查後有違非本地電視節目服務牌照中的相關條件，當局決定向其發出警告。

無綫新聞台播放的電視節目《新聞報道》，因報道新聞片段前後播出短片包含贊助商名稱及資訊，當局向其發出勸諭。（資料圖片）

通訊局資料顯示，無綫於2018年9月16日下午1時30分至2時、無綫新聞台播放的《新聞報道》，有關南韓和北韓的新聞片段前，播放的一段短片展示了「時事通識」標題，當中包括贊助商名稱及標誌，其後報道完畢，節目再次播出包含贊助商名稱及標誌的同一段短片。無綫隨後解釋事件因操作出錯，導致錯誤播放包含贊助商名稱的標題短片，並表示已加強預防措施， 防止日後出現同類錯誤。

通訊局指，新聞節目中播放包含贊助商名稱及標誌的片段，明顯違反 《電視節目守則》及《電視廣告守則》的相關規定，決定向無綫發出勸諭。

Globecast Hong Kong Limited（Globecast）根據其非本地電視節目服務牌照提供Wesal Urdu頻道中播放的八個電視節目的投訴，通訊局決定向Globecast發出警告。（Globecast 網頁圖片）

此外，通訊局接獲同一投訴人的個案，Globecast於2017年11月至2018年1月期間、在非本地電視節目服務牌照提供Wesal Urdu頻道中播放的8個電視節目，含有煽動對某一個宗教團體成員和信徒的仇恨行為。由於節目以烏爾都語播放，通訊局秘書處安排擬備節目的英文謄本，作確認播放詳情、包括節目類別及內容。惟Globecast回覆稱不具備英文專門知識，未能核實英文謄本的資料，並轉交頻道的供應商提供資料。不過，最終仍未有確認。

儘管Globecas於2018年9月30日起已終止在持牌服務中播放有關頻道，但通訊局認為該台違反《電視節目守則》及非本地電視節目服務牌照中的相關條件，決定向其發出警告。