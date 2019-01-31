無綫電視於間接宣傳放寬前推BigBig Channel　通訊局發警告

通訊事務管理局今日(31日)公布，審議有關電視廣播有限公司(無綫)播放的3個電視節目，含有間接宣傳的投訴個案。通訊局指有關內容為去年3月及5月在翡翠台播放的《TVB 2018影視展星勢》、《東張西望》中，宣傳網上平台「Big Big Channel」，以及在《愛‧回家之開心速遞》的節目中間接宣傳某品牌的電鍋。根據舊有的通訊規管間接宣傳的修訂條文，局方經考慮後，決定就無綫違反當時的《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文，向其發出警告。 電視廣播回應查詢時表示，該台知悉有關裁決。

局方經考慮後，決定就無綫違反當時的《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文，向其發出警告。（資料圖片）

通訊局表示，去年接獲13宗投訴，指在3月及5月期間，在翡翠台播放的《TVB 2018影視展星勢》、《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》電視節目當中，間接宣傳流動應用程式「大台網」（Big Big Channel）的網上購物平台的「Big Big Shop」。

此外，部分投訴人指，有關節目含有Big Big Channel、某品牌的電鍋、健康飲品、床褥及刀具的廣告材料。

事實上，在放寬有關規定後，無線電視在不少節目播出前雖作提醒，但必然出現一浪接接一浪的間接宣傳產品。（無線電視截圖）

通訊局表示，審慎考慮在每個節目中提到「大台網」及有關的其他產品是否構成當時的《電視廣告守則》所指的「廣告材料」，以及在每個節目中提「大台網」（Big Big Channel）是否為了宣傳無綫電視台或節目服務等條款後，認為《TVB 2018影視展星勢》及《東張西望》間接宣傳｢大台網｣和《愛‧回家之開心速遞》間接宣傳某品牌的電鍋的投訴成立，違反了當時的《電視節目守則》第11章第1及3段的規定，經考慮個案的具體情況並平衡所有相關因素後，通訊局決定向無綫發出警告。

通訊局特別提到，在去年7月4日公布放寬電視節目服務中對間接宣傳的規管，而通訊局對業務守則中規管間接宣傳的條文作出修訂，經修訂的業務守則於去年7月27日生效。