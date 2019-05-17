【有片】分清「食用日期」和「最佳日期」 過期食物都食得

在觀塘一幢工廈裏，時裝特賣場林立，當中卻有一間食品促銷店，不少食品都是一般超級市場鮮有的外國品牌，但價格大都低至半價、甚至一、兩折。但仔細一看，店內賣的全是過期、臨期食品(即是快將到期的食品)。過期食品可以出售、又能正常食用嗎？即點撃觀看影片，《新聞加零一》教你做個精明消費者。

市面上的預先包裝食品，一般有兩款食用日期指引－此日期前最佳及此日期或之前食用，原來部分超過「此日期前最佳」的食品仍可食用。（蕭文學攝）

市面上的預先包裝食品，一般有兩款食用日期指引－此日期前最佳及此日期或之前食用。公眾衞生及市政條例《食物及藥物 (成分組合及標籤)規例》列明，售賣超過「此日期前食用」日期的食物屬犯法，最高可處罰款50,000元及監禁6個月；售賣超過「此日期前最佳」日期食物則不屬違法，前提是確保食物出售時，是安全可食用。

不少市民其實都會食用過期食物，但有哪些過期食品可以安全食用，哪些會對健康構成威脅？（鄧穎韜攝）

所謂「可食用的過期食品」，一般都是以「此日期前最佳」標示的預先包裝食品。根據食安中心指引，「此日期前最佳」是對食物質素的指標，食物過期後質素可能變差，但食用仍然安全。至於「此日期或之前食用」，通常用於較易變壞的食物，屬於食物安全指標，這類食品通過微生物測試，在過期日後便開始滋生細菌，即使外觀和味道可能無異，但食用會有危險，可致食物中毒。

營養學家Mandy Wong稱，「此日期前最佳」標籤是關乎食物質素，如果在最佳日期後進食，食物的質感、口感都不在最佳狀態，譬如薯片沒那麼脆。不過一般如果過期約一周才食用，對健康其實影響不大。

而使用「此日期或之前食用」的食品，都是經過微生物測試，一旦過了「此日期或之前食用」日子，食物會有細菌滋生，容易變壞，因此多用於一些非預先包裝的即食食品，又或奶類、豆類製品。若吃了這些過期食物，有機會出現肚痛、腹瀉等等食物中毒徵狀。

Mandy亦提醒，進食了「此日期前最佳」的食物，大前提是吃下去沒有異樣，方可進食，若變了質就建議丟棄。

過期超市的貨品大部分都設有試食，Ben稱是其中一個把關方法，讓客人一同監察過期貨品的品質。（洪業銘攝）

這間過期超市由數位年輕人創立，創辦人之一的Ben表示，當初留意到香港堆填區的垃圾，有很大部分都是廚餘。同時，大家日常生活中和大型連鎖超市，不時會丟棄尚可食用的預先包裝食品，部分或過期數天，更甚者可能是臨期產品，亦即是快將到期的產品。參考過外國例子，亦研究過食物安全相關的資訊，最後就開始了「拯救」過期食品的工作。