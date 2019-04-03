【DSE 2019】通識卷一　要考生就行政長官不可是政黨成員表達意見

中學文憑試(DSE)通識科今日（3日）開考，試卷分為卷一必答題及卷二選答題。卷一必答題部分過去連續兩年無政治題，而今年第一題已提供有關立法會選舉資料、剪報提材，問及不同政治陣營得票分布變化。 題目更要求考生參考所提供資料及其所知，說明現時《行政長官選舉條例》規定，行政長官不可以是任何政黨成員，因有助行政長官履行管治香港職務。

2019年文憑試通識科卷一，今早正式開考。(余俊亮攝)

2019年香港中學文憑試(DSE)通識卷一，今早8時30分至10時30分進行。卷一必答題部分過去兩年無政治題後、今年題目出現政治題，問及立法會及行政長官。

問題一要求考生參考資料，按資料中2012年和2016年立法會地方選區選舉結果，描述不同政治陣營得票分布的變化。並利用2018年11月補選之後的香港特區立法會（2016- 2020年）議席分布資料，描述立法會組成的兩個主要特徵。

問題二是環保題，提供三個括新聞報導、累計最多塑膠廢物進口的國家或地區排名，以及2013年全球處理塑膠包裝物的情況共三個資料。考生須回答塑膠廢物的處理、流動特徵及亞洲國家禁塑膠廢物進口對全球的正面影響。

問題三提供兩篇新聞報導，歐洲、亞洲及非洲的孔子學院數目，以及中國內歐洲、亞洲及非洲的外籍學生人數的圖表。考生須分析數據所示的特徵，以及對「為加強中國的全球影響力，吸引外籍學生到中國學習比設立孔子學院更有效。」這句表達意見。

考生邱同學認為，政治題不難，惟環保題目相對較難。(余俊亮攝)

政治題不難、環保題超難

雖然卷一今年出了政治題，涉及立法會組成特徵、得票情況分析及行政長官職務等，但考生邱同學卻認為，考卷不太難，多屬描述及比較特徵題，資料內有提示。只是另一題目問及亞洲國家阻止塑膠廢物進口對環境在全球層面的影響，他形容是「超難」，但自己對時事有興趣、亦有看新聞的習慣，有信心合格，料可拿到３級或４級成績。

2019年文憑試通識科卷一，今早正式開考。(余俊亮攝)