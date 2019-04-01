【患癌小可仁】患罕見癌症小可仁病情惡化　今晨在父親懷抱離世

中文大學醫學院2000年畢業生張俊傑，其兒子張可仁自出生後已被診斷患罕有心臟病「主動脈狹窄」，後再被確診患「第四期神經母腫瘤」。中大醫學院其後一度為小可仁籌款，廣受社會關注，李嘉誠基金會亦向小可仁捐款。不過近日傳出噩耗，張俊傑向傳媒確認，本來即將踏入22個月大的小可仁，於今日（4月1日）凌晨3時左右，在其懷抱之中離開人世。 《香港01》向中大查詢，正等候回覆。

張醫生在經濟上難負擔高昂的醫療費用。（中大醫學院FB圖片）

「唔忍心佢再辛苦落去」

據《蘋果日報》報道，小可仁「係瞓咗覺咁離開」。張俊傑提到，小可仁在今年1月底病況一度好轉，原定2月中進行抽取幹細胞手術，但自農曆新年後病情惡化，腫瘤擴散至牙肉及下顎骨，導致嘴唇爆裂及不時流血，要用嗎啡止痛。醫生及後加重化療藥物，並提早開始免疫治療，但小可仁情況未見好轉。而藥物的副作用亦很大，小可仁出現貧血及肚瀉等情況，不能進食。

《蘋果》引述張俊傑指出，可仁的病況在昨日（3月31日）晚上急轉直下，流血不止。他提到，已無為兒子再做急救，雖然感到非常不捨，「但唔忍心佢再辛苦落去」，可仁最終在父親懷抱中安睡離世，當時母親亦在旁。可仁原本於明日（4月2日）會踏入22個月大。張俊傑稱：「佢受咗洗，返咗天家」。

中大醫學院為醫科畢業生患罕見病的幼兒籌治療費。（中大醫學院FB圖片)

獲李嘉誠捐款200萬 劉鑾雄慈善基金捐690萬元

小可仁自出生後已被診斷患有罕有心臟病「主動脈狹窄」，後再被確診患上「第四期神經母腫瘤」，需要接受免疫療法，免疫療法可將存活率提升至50%。但免疫治療需要病人自費，所需費用高達港幣200萬元。

中大醫學院於去年11月22日公開籌款，呼籲協助小可仁。由長和系前主席李嘉誠成立的李嘉誠基金會，翌日即向「愛能助」醫療計劃注入200萬元，支援兒童罕見癌症資助項目，讓張家得到所需資助。

小可仁的病況亦廣受社會關注。中大校友慈善基金於今年3月28日在Facebook發文，表示自2018年11月22日至2019年3月15日，共得到4,382筆捐款，總數達1,856萬元，包括個人捐款共約796萬元、劉鑾雄慈善基金690萬元、一位無名氏340萬元、古天樂慈善基金20萬元、張安德慈善基金10萬元，幫助小可仁以及其他因患神經母腫瘤而需免疫治療的小朋友。