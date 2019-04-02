【汶川地震11年】倖存者難忘校舍倒塌一刻：如果沒有香港援建…

「老師說地震叫快跑，大家就跑到操場，當轉身看到學校幾乎要倒塌、到處裂縫，臉一下就（嚇）白了，才知道剛剛經歷了什麼。」2008年5月12日，當時僅12歲的巫鵬程經歷了畢生最可怕的汶川大地震，當日的情景對他而言，猶如昨天發生，仍歷歷在目。 11年過去，學校已經重建，他亦決心從事與「地震」相關的教育工作，於臥龍自然與地震博物館任職活動教練。地震博物館為本港援建川鎮的項目之一，免費向公眾開放。巫鵬程認為，若非香港伸出援手，臥龍的重建工作不會如此順利，防震措施亦不會如現在般進步。 此外，當地政府為答謝港人支援，國家一級博物館的三星堆博物館亦宣佈，自4月1日起至本年底，港人可免費入場參觀。 系列四之二

四川省汶川縣在2008年5月12日發生黎克特制8級大地震，造成8.7萬人遇難，37.5萬人受傷。（資料圖片 / 余俊亮攝）

十一年前的5月12日，一陣地動山搖，當時巫鵬程正在學校上堂：「地震時覺得輕微抖動，後來晃動嚴重，老師說地震叫快跑，大家就跑出去。」但有同學誤以為的跑步比賽，其實是一場與死神的賽跑：「當時不知道（什麼是地震），以為是好玩。到操場集體轉過身看到教學樓，差不多倒塌成為危樓，臉一下就白了，真正從心底害怕。」

校舍頃刻間變成頹垣敗瓦，現年23歲的巫鵬程坦言，回想起仍心有餘悸：「當時我們在4樓、最高層，有可能同學沒辦法跑出來。後來學習才知道臥龍有（地震）斷裂帶阻擋一下，所以受災程度沒有太嚴重。」在震災中，巫鵬程的家人和朋友幸好未有傷亡，而11年後的今天，現址已成為臥龍崗中心小學。

巫鵬程指，擔心年輕一代忘記汶川曾發生大地震，故致力做好地震教育工作。（李慧妍攝）

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經歷過地震，他發現大眾對地震知識貧乏，便決心日後從事相關教育工作。巫鵬程在四川廣播電視大學修讀社會學系，畢業後到臥龍自然與地震館工作：「透過講解、模擬地震，希望下一代了解地震知識，遇到時不會驚慌失措，有自我保護意識。」

巫鵬程和香港結下微妙緣份，皆因香港特區政府曾撥款100億元支援四川災後重建，歷時8年完成，其中13.86億元援建臥龍的23個項目。2016年時任政務司司長林鄭月娥亦到臥龍自然與地震博物館視察，該館內部因地震受損，修復後加固建築防震級別，並在原有大熊貓展覽中，加入地震知識及記錄重建的工作，巫鵬程則成為了當中的一員。

巫鵬程直言：「如果沒有香港援建，臥龍的房屋居住、研究員設施設備、博物館等，達到現時狀況還要一段時間。」為了增進社會大眾對地震的認識，該館免費向公眾開放，過去每年約有十萬人次參觀。前年九溝寨發生7級地震，需關閉修復而影響博物館人流。

「通天神樹」是三星堆博物館的鎮館之寶，高3.96米，重500公斤，距今3,250年，是目前發現殷商時代體積最大的單件青銅品。（海洋公園提供）

▼三星堆博物館珍藏▼

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除了地震博物館之外，港府亦為當地援建了多項設施，當中包括捐資15億元重建、位於都江堰及神樹坪的兩個熊貓保育基地，為了答謝港人，基地2016年重開後對港人免費開放，截至3月分別吸引逾9,000和6,400名港人入場。

三星堆遺址將對港人免費開放

至於1997年落成的文化遺址三星堆，亦會於4月1日起至今年底，免費向港澳台市民開放。博物館常務副館長朱家可表示，2008年至今港澳台每年約1萬人次參觀，佔整體人流1%，期望推出優惠可吸引三地10萬人次參觀。他又指，將於11月在港、澳作文物展覽，預料在會展或海洋公園展出三星堆文物複製品，及推出主題燈光匯演，推廣費逾千萬元。

另一方面，近年四川多次出現地震，令這個曾是港人熱門旅遊目的地的省份顯得失色，例如2017年8月，九寨溝發生地震，多個景點受到破壞。四川省文化和旅遊廳國際交流與合作處處長袁世軍透露，當局正努力重建九寨溝，暫未有重開時間表，期望今年可局部恢復開放。

他表示，過去三年訪川港客每年有41萬至44萬人次，佔境外遊客13%，並逗留三日兩夜。惟訪川人數以個人逗留晚數合計，即每年約13萬港人到訪。他又指，政府宣傳的「三九大」旅遊推廣，即三星堆、九寨溝及大熊貓，期望今年香港旅客增長20%，達到50萬人次。