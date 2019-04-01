內地月中放寬申請跨境私家車配額　設有效期限　打擊非法濫用

運輸署今日（4月1日）宣布，廣東省公安廳將由4月15日，對往來粵港兩地的跨境私家車配額制度採取新管理措施，包括放寬配額的申請準則，以及加強配額管理，例如放寬在廣東省的捐贈要求、取消投資額門檻等；但同時亦為配額設有效期。另外，假如有人濫用配額從事非法行為，其配額有可能被註銷。

廣東省公安廳將由4月15日，對往來粵港兩地的跨境私家車配額制度採取新管理措施。（資料圖片／李澤彤攝）

申領跨境牌取消投資門檻

運輸署表示，為促進粵港澳大灣區的經貿和社會發展，兩地政府商議後，會擴大跨境私家車的申請範圍，放寬申請條件，當中包括放寬於廣東省的投資和納稅要求，屆時將取消投資額門檻，以及合併廣東省山區和非山區的納稅額要求，在廣東省投資的商戶，只要上一年度的納稅額達15萬元人民幣，就可申請一個配額。

此外，新措施下，亦會放寬在廣東省的捐贈要求，個人捐贈累計達300萬元人民幣以上，或者社會團體捐贈累計達1,000萬元人民幣以上，就可申辦一個配額。另外，又會增設人才類的申請資格，在香港工作的中國科學院院士、中國工程院院士和香港的大學現任校長，以及持有廣東省人才優粵卡A卡的港、台和外籍人士，都可申辦一個配額。

運輸署表示，為促進粵港澳大灣區的經貿和社會發展，兩地政府商議後，會擴大跨境私家車的申請範圍，放寬申請條件，當中包括放寬於廣東省的投資和納稅要求，屆時將取消投資額門檻，以及合併廣東省山區和非山區的納稅額要求，在廣東省投資的商戶，只要上一年度的納稅額達15萬元人民幣，就可申請一個配額。

此外，新措施下，亦會放寬在廣東省的捐贈要求，個人捐贈累計達300萬元人民幣以上，或者社會團體捐贈累計達1,000萬元人民幣以上，就可申辦一個配額。另外，又會增設人才類的申請資格，在香港工作的中國科學院院士、中國工程院院士和香港的大學現任校長，以及持有廣東省人才優粵卡A卡的港、台和外籍人士，都可申辦一個配額。

運輸署表示，新措施實行前已受理或批准的申請，仍會按照原有規定處理。