【DSE 2019】英文科閱讀及作文卷開考　老師提醒5大注意位

中學文憑試英文科閱讀及作文卷明日開考，考生在備戰上作最後衝刺。《香港01》邀請廠商會中學英文科主任鄧美儀受訪，提醒考生應考策略五大注意位，包括時間分配、答題技巧、熟記文體格式等，避免在試卷上有不必要的失分。

文憑試英文科閱讀及寫作卷明日開考，廠商會中學英文科主任鄧美儀提醒考生應考注意地方。（資料圖片）

文憑試英文科卷一考核學生閱讀理解能力，甲部為必答題，乙部則為二選一，分為較淺的B1及較深的B2部份，若選答B1的考生，在該卷最高只取得第4級，選答B2的則最高可獲5**。

1. 分配時間要得宜

考生需在限時1小時30分鐘內完成卷一，考生要注意時間分配，避免花太多時間在試卷前部份，令整體作答時間不足，漏空或草率作答後部份題目或長題目。

鄧美儀建議，若然考生選答B1部份，考生可以約50分鐘時間完成甲部，40分鐘時間作答B1部份，原因是選答B1部份會令試卷分數上「打折」，而且程度較B2部份淺，故適宜花較多時間小心處理中等深度的甲部，盡力把握更多分數。

至於選答B2的考生，鄧指，由於該部份程度較深，建議考生整體甲、乙兩部份可各花約45分鐘完成。

2 . 答長題目忌直抄原文

考生在最後備戰階段，宜參考過往文憑試題型，以熟悉題目與答問技巧。常見題型為列出詞彙的同義詞或相反詞、比較題、解讀文章比喻及諷刺用法等。鄧美儀提醒，考生作答長題目時，在引述閱讀文章內容上，應要選取關鍵詞並改變措辭作答，以顯示自己對文章的理解，切忌直接抄寫原文作答，否則將會失分。

3. 「是否題」謹記寫立場 否則可全失分

鄧又提醒，過往題目經常會問及文章作者對某議題取態的「是否題」，考生在作答時必要寫出「是」或「否」的立場，並引用文中例子解釋。她指，不少考生會忘記寫出立場，因而有機會在這類題目全失分，故作答時值得注意。

中學文憑試核心科筆試在本周開考，考生八日內考齊4科。（資料圖片）

4. 作文卷宜起草大綱 有助行文流暢

兩小時作文卷分兩部份，甲部為撰寫約200字短文，乙部為約400字長文。鄧美儀指，考生可分別花約45分鐘及1小時15分鐘作答。她又指，考生在作答乙部時，可花數分鐘時間選題、構思及草擬作文綱要，令行文思路較為順暢。

5. 熟記文體格式

作文卷會考及文體格式，例如致編者函、投訴信、商業信、報告、及意見書等。考生宜掌握文體格式，選用適合的詞匯，和注意行文語氣等。鄧美儀指，作文結構宜清晰，建議考生利用分段及使用分詞，以有條不紊地表達文章思想。她又建議，考生作文時多用不同詞彙及句式、文章要首尾呼應等，「有晒評分嘅要素，閱卷員會好易搵到重點畀分。」