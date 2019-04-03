傳統印花機7月1日起停用　旅議會：電子印花系統設雙重保障

政府早前向旅遊業議會撥款4,000萬元，推行「旅行社資訊科技發展配對基金先導計劃」，當中包括使用電子印花徵費系統，而旅行社將於今年7月1日起停止提供傳統印花機服務。商務及經濟發展局今（3日）書面回覆立法會議員質詢時指出，現時約1,760間持牌旅行代理商中，有約460間已使用電子系統繳費徵費，佔市場份額約87%。

旅行社的傳統印花機將於今年7月1日起停止服務，改為全面電子印花徵費。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

去年7月旅遊業議會調整外遊服務印花費徵收安排，市民報名旅行團或使用外遊服務，需支付團費的0.15%印花費，若旅行社倒閉可獲旅遊業賠償基金9成賠償。此外，旅議會於去年6月1日推出電子印花徵費系統，予旅行社透過網上系統，為旅客發出電子印花收據，而傳統印花機則於今年7月1日起停止服務。

商經局表示，本港現有1,760間持牌旅行代理商，當中有1,046間在業務上需要繳費印花費，當中約460間已有電子系統賬戶，提供電子繳費，佔相關旅行社數目約44%，而佔市場份額約87%。

旅議會亦表示，為推動全面使用電子系統，會繼續開設培訓工作坊，增撥人手協助旅行社解決系統問題等。此外，為預防受事故影響，電子系統設雙重保障，日常運作有兩個伺服器，確保維持服務。而旅客作交易時，系統只要求輸入必須的資料，不會儲蓄其他可作詳細銷售，或業務分析用途的資料。