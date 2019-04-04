港兩大學晉身全球大學影響力排名榜　港大第10　浸大排第60

泰晤士高等教育（THE）在英國夏令時4月3日，公布2019年「泰晤士高等教育大學影響力排名」，共有551間來自全球80個國家或地區的高等院校上榜。當中，香港共有兩間大學躋身排行榜，香港大學全球排名第十，是唯一躋身十強的亞洲區大學；香港浸會大學則排全球第60名。

泰晤士高等教育在英國夏令時4月3日，公布2019年「大學影響力排名」。香港大學全球排名第十，是唯一躋身十強的亞洲區大學。（資料圖片）

泰晤士高等教育大學影響力排名主要循研究（research）、拓展（outreach）及管治方式（stewardship）三方面比較參與院校的表現，同時會採用11項聯合國「可持續發展目標（SDGs）」作衡量標準，包括性別平等、教育質素等。

全球榜首席位由奧克蘭大學奪得，加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）取得第二名，英屬哥倫比亞大學及曼徹斯特大學並列第三名。

本港院校方面，只有香港大學及香港浸會大學躋身排行榜，分別位列全球第10名及第60名。當中，港大在多個「可持續發展目標」分項中排名優異，包括減少不平等位列全球第4名、促進目標實現的夥伴關係位列第6名。

泰晤士高等教育在英國夏令時4月3日，公布2019年「大學影響力排名」。全球榜首席位由奧克蘭大學奪得。（網頁截圖）

港大回應指，校方在推動不同界別之間的合作方面擔當領導角色，無論於本地或全球亦同樣重要，相關排名反映及表揚港大努力的成果。同時，港大亦成立跨界別工作小組，成員由教研人員以及學生代表組成。

中國內地共有三所大學上榜，當中蘇州東吳大學排第101至200名，南華大學及湘潭大學同樣排第301名或以後。台灣則有12所院校上榜，以慈濟大學表現最佳，全球排第67名；國立臺灣大學及國立成功大學，分別排第70名及第80名。