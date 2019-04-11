陶傑帶隊英國遊學每位4.7萬　遊學12日禁港生用手機、上網

「讀萬卷書，不如行萬里路。」不少家長都會為子女安排暑假遊學團，讓子女增廣見聞、學習獨立，原來有「香江第一才子」之稱的陶傑，對中國歷史、詩詞歌賦感興趣源於八歲時一次杭州旅行。而陶傑將於今年暑假親自擔任英國遊學團領隊，帶年輕人認識英國文化及歷史。 然而，有別於一般遊學團以傳統著名學府作招徠，陶傑帶隊的遊學團不會到訪牛津、劍橋，更不設「手機打卡」，但可以入往歷史悠久的博物館酒店，聽取偵探故事及鬼故；到訪英國著名作家狄更斯的故居等。他更明言，除「報平安」的半小時外，學生於其餘時間都不能使用手機。

有「香江第一才子」之稱的陶傑，將於今年暑假擔任英國遊學團領隊。（余俊亮攝）

兒時西湖旅行 造就「香江第一才子」



陶傑帶隊，只設廿個名額的12日英國遊學團，不去牛津劍橋上課，反而集中走訪根德郡；陶傑認為，暑假是學生輕鬆的時間，所以旅程中的課堂，並不會要求學生背生字或學文法，而是由當地老師帶學生以不同角度了解英國：「不應該困著學生兩星期都要在課室內聽英文，而是要他們將『遊』與『學』結合。」

計劃不一樣的遊學團，源自他七、八歲時首次到杭州遊覽的經歷。他難忘當地的美景，回港後主動研究南宋詩詞，認識中國的歷史，甚至連《射雕英雄傳》，也是該次旅程後才主動閱讀。因此他亦冀遊學團可以引起年輕人對英國的興趣，邊接觸純正英語，邊親身感受英國的歷史及文化。

走《孤雛淚》作者狄更斯走過的路

他首次擔任學生遊學團的領隊，將帶著莘莘學子走訪自己的第二故鄉──英格蘭根德郡；了解多場在英國發生的重要戰役；參觀邱吉爾故居；認識英國著名作家狄更斯，閱讀他的文章；亦會到可遠眺法國的多佛白崖；參觀有雙重護城河的赫弗城堡等。

行程中更會入住富維多利亞色彩的博物館洒店，學生可以試玩經典舊玩具、聽取偵探故事及鬼故。

到英國不一定要去倫敦購物，亦不是只可以去牛津劍橋。我曾於根德郡留學，那兒是我的第二故鄉，根德郡幾個地方都是過去五百年來英國重大歷史事件的發生地......希望為小朋友帶來視覺上震撼，終生也會記得這旅程，成為他們學習西方文化及歷史的起點......讀兩星期英文有限，要激發下一階段學習的心。 有「香江第一才子」之稱的陶傑

陶傑：「不應該困著學生兩星期都要在課室內聽英文，而是要他們將『遊』與『學』結合。」（余俊亮攝）

學生只可用手機半小時 以「報平安」

遊學團全程以英語溝通，並會安排在英國當地專責教導母語非英語學生的教師隨團。另外，為了增加學生投入程度，12天的遊學團中，學生除了每天晚上向親友「報平安」的半小時外，其餘時間都不能使用手機，更別說要隨時隨地更新社交網站了。

陶傑指，不少家長都希望子女到英國升學，甚至發展，此行將可令年輕人對英國社會有初步認識，「否則將來到當地留學，都只留在唐人街。」

遊學團將於今年8月上旬出發

遊學團是陶傑與教材出版社Dr-Max合作，由捷旅旅遊有限公司負責安排。遊學團將於今年8月上旬出發。遊學團暫時僅一團，名額為20名（8至16歲）青少年，每人收費約47,800元，若本月內付款可減3,000元。