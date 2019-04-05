前助理警務處長鄭耀武退休從商　任私企執董　老闆為新加坡商人

繼「四點鐘許Sir」、警務處前助理處長許鎮德退休後於今年1月出任為陽光巴士有限公司的執行董事，現又一名警隊前高層從商。任內曾負責國家領導人訪港保安行動的，前警務處助理處長（行動）鄭耀武，於去年9月退休，據首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，他於今日（5日）起出任嘉傑企業方案有限公司的執行董事。翻查資料，嘉傑的董事另持有一間持牌保安公司，招羅不少前警隊人員。

於去年9月退休的前香港警務處助理處長（行動）鄭耀武，今日（5日）起出任嘉傑企業方案有限公司的執行董事。（資料圖片 / 江智騫攝）

據首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，鄭耀武於去年9月10日停止政府職務，並於今日（5日）開始擔任嘉傑企業方案有限公司的執行董事。

據亞太保安的公司網頁介紹，服務範疇包括護衛、保鏢、保安顧問、電子防竊聽服務等，更提供專業調查及跟蹤服務，介紹指公司成員來自前政府部門、紀律部隊等。（網頁截圖）

新老闆設保安公司招羅多名退休警

根據公司註冊處顯示，嘉傑企業方案有限公司於去年10月成立，創辦人為新加坡籍商人CHOW HAI YEN，他在香港另外持有五間私人股份有限公司，包括於2002年成立的「亞太保安服務有限公司」，由退休警務人員擔任該公司的註冊董事。

據亞太保安的公司網頁介紹，服務範疇包括護衛、保鏢、保安顧問、電子防竊聽服務等，更提供專業調查及跟蹤服務，介紹指公司成員來自前政府部門、紀律部隊等。

鄭耀武任內曾負責國家領導人訪港期間的保安行動安排，包括香港回歸20周年，國家主席習近平訪港三日。（資料圖片 / 江智騫攝）

+ 5 + 4 + 3

任內曾處理習近平訪港安排

鄭耀武任內曾負責國家領導人訪港期間的保安行動安排，包括於2016年時任全國人大委員長張德江訪港。另外，在香港回歸20周年國家主席習近平訪港三日的反恐保安安排，由鄭耀武帶領「策劃及統籌小組」負責行動，於灣仔北設置空前最大範圍的「保安區」，動員約1萬4千警力，包括安排飛虎隊狙擊手於習近平下榻的君悅酒店外全天候監控等。