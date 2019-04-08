匯豐晚宴用過百金魚裝飾　傳事後遭酒店當垃圾丟　匯豐：深表歉意

匯豐被指早前在一場晚宴中動用金魚作裝飾，更在事後將數百條金魚當垃圾丟棄。關注動物權益的《香港動物報》引述消息指，當晚舉行晚宴的香港嘉里酒店在金魚缺氧死亡後，便將之丟棄。 匯豐之後證實晚宴確實是用金魚做裝飾，並就事件表示歉意，強調不容許任何傷害動物行為，亦不會故意傷害動物，會確保日後不會以金魚作活動裝飾。香港嘉里酒店及晚宴的製作公司Jack Morton則分別以尊重客戶私隱和保密為由，拒絕回應。

據《香港動物報》報道，匯豐晚宴於3月26日於香港嘉里酒店舉辦，事後金魚交給酒店處理，過百條金魚隨後下落不明，有消息指金魚缺氧死亡後遭到酒店方面丟棄。

《香港動物報》今日（8日）報道匯豐早前使用金魚當裝飾，事後疑似丟棄的事件，引發網友憤怒。（網絡截圖）

報道引述愛護動物協會回應表示，由於對事件經過及該批金魚所受到的待遇不太清楚，暫不評論事件，但會嘗試接觸有關機構，以進一步了解事件。愛協反對在任何公司活動或商業活動內使用動物，讓他們的福利受損、受到痛楚、受到不必要的痛苦甚至死亡。市民應該「愛護動物 尊重生命」，不應該將動物作籌辦活動的道具使用，更不應該隨便棄置動物，這會對牠們造成更大的傷害。萬一有需要放棄飼養動物，市民應該向愛協、其他動物福利機構或漁護署求助，讓動物得到妥善的照顧或盡快找到合適的家。

十八區動物保護專員麥志豪表示，動物不應作為人類的裝飾工具，又坦言香港法例難保障魚類免受虐待，因為難找到獸醫證明魚類在過程中受苦。

滙豐發言人回應《香港動物報》的查詢時表示：「滙豐就事件深表歉意。必須強調，本行絕不容許任何傷害動物的行為，亦不會故意傷害動物。並會確保日後不會以金魚作為活動的裝飾。」

晚宴的製作公司Jack Morton則表示，由於保密安排，不能評論有關活動的細節。香港嘉里酒店沒回應是否將金魚丟棄，只重申尊重客戶私隱，不會披露任何活動詳情。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人士殘酷對待動物，使其受到不必要的痛苦，一經定罪，最高可被判罰款20萬港元及監禁3年。