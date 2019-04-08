遭校監家族收地　陳樹渠700學生明夏遷校　教育局：非常關注

直資學校陳樹渠紀念中學上周六（6日）在網頁發布特別通告，表示學校因未能續約將於明年7月遷校，現正積極尋找合適校舍。教育局在3月時已經接獲校方通知，正密切關注遷校安排會否對現有學生及下學年入讀學生造成影響。

陳樹渠紀念中學位於九龍塘又一村達之路，屬黃金地段。《明報》報道，校舍地皮則是遭校監、創校人陳樹渠的長子陳燿璋的家族收地。校長招祥麒強調，校監不是想放棄辦學，但有商業考慮，估計該地或會轉租予其他團體，因按地契不可用作發展住宅或商廈；又稱尋找新校舍已有眉目，有信心在校約700名學生不受影響。

教育局3月時已經接獲遷校通知，並非常關注遷校安排會對現有學生和有可能在下學年入讀中一的學生造成影響。局方隨即與學校緊密聯絡，要求學校交代遷校計劃和相關詳情，並敦促校方必須盡量減少遷校對學生學習帶來的負面影響。教育局亦要求學校必須就遷校方案充分諮詢持份者，包括家長、學生、教師等，並向他們清楚解釋學校的安排。

局方並指，由於該校有參加2017/19年度中學學位分配辦法，而統一派位階段即將展開，為了讓考慮報讀該校的學生家長作知情的選擇，局方透過補遺插頁已向家長派發的本年度中學學位分配辦法中學一覽表及不受學校網限制選校手冊內加入相關備註，讓家長掌握學校的最新情況後，才作選校決定；至於今年年初已向學校申請2017/2019年度中學學位分配辦法自行分配學位的學生，局方已要求學校書面通知家長有關學校擬於2020年夏天遷校的事宜，以便家長考慮是否取消其子女在自行分配學位階段向該校提出的學位申請。局方並指，鑑於這次的特殊情況，教育局不反對學校容許取消相關的申請，並要求學校須讓已申請自行分配學位的家長以書面確認其意願。