教大學者夥「粵語迷」澳洲籍助理創語料庫　助外籍人士學廣東話

談及世界上最難掌握的語言，廣東話必定上榜，簡單如「食飯」可衍生出「食晚飯」、「食冷飯」、「食拖鞋飯」等，對外籍人士並不容易理解，然後廣東話或廣東話的俚語，仍吸引不少外籍人士，令他們着迷。一年多前加入香港教育大學負責「香港二十世紀中期粵語語料庫」研究項目的澳洲籍研究助理Alistair Tweed，便是「粵語迷」的其中一員。 Alistair由自學廣東話，發展到赴港研究廣東話，更協助教大語言學者錢志安開發粵語語料庫，他以一口流利廣東話道出原因：「好多人以為廣東話難學，但其實只係教材比較少。」

教大語言學及現代語言系副教授錢志安（右）及澳洲籍研究助理Alistair Tweed（左）。（鄺曉斌攝）

教大語言學及現代語言系副教授、語言學及語言研究中心副總監錢志安的研究團隊，透過翻看1947年至1970年的倫理類、偵探類及詼諧類經典粵語長片，謄寫角色對白，於2012年首度設立「香港二十世紀中期粵語語料庫」。

研究團隊先後獲研資局及其他資助撥款近100萬元，開始第二階段研究，連同首階段語料庫，合共處理約70套粵語長片、約300名演員對白，涉及總字數近100萬字。

Alistair Tweed初時透過閱讀相關書籍，自學廣東話。（鄺曉斌攝）

澳洲籍研究助理成語料庫「幕後功臣」

建構語料庫，本為協助外籍人士了解廣東話，然後語料庫的其中一名「幕後功臣」卻是澳洲籍研究助理Alistair Tweed。他就讀中學期間，曾修讀俄文及法文，大學則主修普通話及日文；後來想到外國進修語言，因而在學期間首次到訪香港，已覺得是個「好地方」，因此7年前毅然赴港工作。數年間曾任海外升學顧問、小學英文教師。在港期間，他更為自己起了個中文名──徐樂文。

受華僑同學影響 引起對廣東話興趣

大部分外國人都是先學普通話，然後才學廣東話，惟Alistair的情況則是相反。他向記者表示，對廣東話的熱情是源於中學時期，身邊很多同學是華僑後裔，經常會以廣東話溝通，因而喚起他的興趣，及後更購置書籍自學。

「你個電腦」「你部電腦」？

Alistair憶述，在港擔任小學英文教師期間，曾發生運用廣東話的「蝦碌」情況，他當時跟學生說：「你個電腦……」然後學生立即回應：「阿sir，應該係『你部電腦』。」他隨後認為，擔任英文老師只能繼續說英文，不能學好廣東話，亦是觸發其轉換工作環境的原因之一。

年多前加入教大 為語料庫編寫演算法

於一年多前，Alistair正式加入教大，成為粵語語料庫項目研究助理。居港7年間，Alistair學得一身好本領，能以流利廣東話對答溝通，他認為：「好多人以為廣東話難學，但其實只係教材比較少。」

Alistair參考學習廣東話時遇過的困難，為語料庫編寫演算法（algorithm），協助平台使用者能獲得更有效、清晰的資訊。他相信，語料庫為外籍人士提供參考例子，有助他們學習正確運用廣東話字詞，尤其是配詞功能，讓使用者認識字詞在句子不同位置下的意思，區分廣東話句式與英文句式的差別。

於一年多前，Alistair加入教大擔任研究助理，協助錢志安開發粵語語料庫項目。（鄺曉斌攝）

語氣助詞為外籍人士學習廣東話最大難題

Alistair的經驗發現，廣東話的量詞運用、語氣助詞運用、變調、字詞於不同句式的含義，均為外籍人士學習廣東話的最大難題；只要語氣助詞稍有不同，已可改變整個意思，例如「去喎」與「去咩」，意思上截然不同。

語料庫包含搜尋引擎 方便外籍人士掌握廣東話俚語

因此語料庫最新版本能提供字詞組合、分詞組合、詞性、粵語注音等資訊，同時包含搜尋引擎，方便外籍人士掌握普遍中文字典所缺乏的廣東話俚語、常用字詞配搭，同時具備電影對白例句重播功能，讓使用者釐清讀音、適用語境等。

語料庫亦包含常用助語詞如：「㗎」、「啦」

這亦是錢志安採用粵語長片作資料庫素材的原因，他解釋，主要因為對白寫實、通俗，突顯廣東話的字詞句式結構，對有志學習粵語的外國人而言，具有參考價值。

他舉例指，例如廣東話的「食飯」，同時能衍生「食晚飯」、「食冷飯」、「食拖鞋飯」等不同含義的配詞；另外，配合語氣助詞亦有不同意思，因此語料庫囊括「㗎」、「啦」、「啵」等常用助語詞，讓外籍人士掌握其用法。

Alistair Tweed初時透過閱讀相關書籍，自學廣東話。圖為Alistair閱讀過的學習廣東話書籍。（鄺曉斌攝）

最新版本「香港二十世紀中期粵語語料庫」將於4月下旬，正式開放予公眾使用。

錢志安強調，外籍人士透過認字學習廣東話的同時，不能忽略配詞、四字詞語的重要性，「例如識個『香』字，識個『港』字，但（外籍人士）未必識『香港』。」

根據語料庫的統計， 70套粵語長片當中，總共包括約9,000個「詞種（word type）」，首48個高頻詞的覆蓋率為50%，首916個高頻詞的覆蓋率為90%。錢志安說，此數據能為外籍人士提供學習指標，熟讀48個高頻詞，相當於掌握一半常用的廣東話詞語。

最新版本「香港二十世紀中期粵語語料庫」將開放予公眾使用

最新版本「香港二十世紀中期粵語語料庫」將於本月下旬，正式開放予公眾使用。教大語言學及現代語言系將於本年5月27至31日，於大埔校園舉行「粵語研究研習班」，來自世界各地的粵語研究學者，將就廣東話課題深入討論。

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