【黑洞首張照片】港人天文學家參與　綜合數據成圖像助解星系演化

人類天文史上首張黑洞相片今日（10日）晚上揭曉。「事件視界望遠鏡」（EHT）的計劃由全球約200名科學家聯手合作，利用「如地球一樣大」的超巨型望遠鏡，為黑洞「拍照」。來自香港、亞利桑那大學助理天文學家陳志均是計劃成員之一，負責綜合「事件視界望遠鏡」的數據，形成圖像，直言有助了解黑洞「電漿」的特性，從而了解星系的演化。

首張黑洞照片今晚曝光，可見黑洞並非完全黑而無色。（Event Horizon Telescope Facebook）

這張黑洞照片早在2017年4月開始「拍攝」，科學家把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，這些望遠鏡分別位於美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島和南極。由於並非直接拍出黑洞圖像，故要花費極長時間「沖曬」，包括處理當中的各項數據、補足缺失的部分，並展開校準數據的工作。

陳志均（左）指出，透過參加今次計劃，知道黑洞不只是黑色，有時候它會比銀河系更光。（亞利桑那大學圖片）

黑洞其實唔係只係黑色，佢周圍其實好多嘢發生，尤其是當啲電漿跌落去時，就會好熱、發到好光。有啲時候黑洞會比所在銀河系更加光，所以當我哋可以直接幫黑洞影到相，我哋就可以發現電漿特性，明白咗之後，會影響到我哋，就可以知道星系演化。 陳志均

「電漿」令黑洞比銀河系更光

陳志均接受香港有線電視訪問時表示，今次的成果對天文學影響深遠。他指透過參加今次計劃，知道黑洞不只是黑色，當電漿下跌時，會變得很熱，然後發得很光，令黑洞有時候會比所在銀河系更光。他稱為黑洞直接拍照後，有助了解電漿的特性，從而了解星系的演化。

他接受大學訪問時也透露，雲端運算等新科技對今次國際合作十分重要，並指當其研究團隊為六份論文努力的同時，他們有超過20部強大的虛擬機在東岸及西岸的Google數據中心運作，為全球其他科學家提供數據。