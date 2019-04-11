信和發展黃金海岸　被指阻鄰近屋苑海景　官裁計劃毋須小業主同意

信和集團黃氏家族旗下公司，於22年前本打算在屯門黃金海岸建三幢高層住宅，惟鄰近屋苑的小業主指該物業會阻擋他們的海景，發展商遂想改用鄰近遊艇會的土地發展，又遭城規會反對。發展商稱為發展這項目，政府早已收取他們4.3億的補地價及行政費用，但至今仍未能施工，因而向政府及小業主興訟。高等法院今（11日）頒下判辭，指無法定權力保障小業主能享受海景，裁定發展商的修改屋苑規劃，毋須得小業主同意。

原告為信和集團黃氏家族持有的Baynard Limited及其附屬公司Golden Organise Limited，在高等法院向律政司及兩名小業主代表興訴。(資料圖片)

原告為信和集團黃氏家族持有的Baynard Limited及其附屬公司Golden Organise Limited，被告為律政司及兩名小業主代表。法官亦同時裁定原告向政府所發兩封修改劃的信件有效。

政府20年前已批准建屋計劃

原告指公司於1996年10月及1997年2月獲政府批准在黃金海岸第二期剩餘空地，興建3幢高層住宅，總樓面面積達30萬方呎，而原訴當時向政府先後共支付逾4.3億元補地價的費用及行政費。不過，屋苑內的小業主卻投訴新發展令他們失去海景景觀、屋苑內的運動場、停車場及增加屋苑內人口密度等。

原告曾與小業主進行協商，並決定將建屋地點改往鄰近遊艇會的土地，但卻於1999年遭城規會反對。原告稱政府於17年前已向他們收取逾4.3億補地價及行政等費用。

官指小業主在發展範圍無業權

法官表示，本案爭議點在於有關修改屋苑規劃的信件是否有法律效力，而發展商在修改規劃時是否應獲小業主同意。法官直指，在本案作出有關投訴的小業主在發展範圍沒有業權，沒權力反對發展商修改涉案地點的規劃。

設施屬發展商所有

法官又遂一處理小業主的投訴，指小業主沒有法定權力保障必定能享受海景，而售樓書亦提到發展商有權在屋苑內作任何改動，小業主的業權不會因為失去海景景觀而改變，就運動場及停車場而言，法官指有關設施事實上屬於發展商。

法官要求雙方在14天內就此裁決向法庭提交陳辭，闡述各方要求法庭下達的命令。

案件編號：HCA4073/2002