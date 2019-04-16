九巴司機駛新線不熟路　兩望報站器衝紅燈撞傷人　認危駕囚8個月

九巴司機前年駕駛雙層巴士至秀茂坪時，「衝紅燈」致行人滑倒受傷，包括眼眶下璧、顴骨璧骨裂、左手肘骨裂、左面擦傷，行人意外後要動手術，現仍要覆診。九巴司機今（16日）承認一項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，求情指因不熟悉有關路線停靠的下一站，兩次向上望報站器，分神沒專注當時交通燈號才釀成意外。被囚8個月，停牌2年。

被告袁應東在區域法院承認危險駕駛被判入獄8個月。（資料圖片）

被告袁應東（42歲） 承認一項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，控罪指他2017年12月4日在秀茂坪近寶達邨，危險駕駛公共巴士引致行人湯瑞娟受傷。

事主手肘需鑲螺絲

控方透露，事主因意外請了40天病假，現已復工，但仍要覆診，因事主意外後要在手肘動手術，並要鑲嵌螺絲。法官考慮到本案情節、被告有良好品格、沒刑事案底及沒交通案底，量刑起點減至12個月，加上被告認罪，終判他囚8個月，停牌2年。

事發時第4次駕駛肇事路線

辯方求情指，被告於2017年4月才開始在九巴工作，為家庭唯一經濟支柱。辯方解釋，被告於2017年11月13日才第一次接受肇事路線的駕駛訓練，事發當日只是第4次駕駛肇事路線，被告當天駛至肇事路段時，因不熟悉路線停靠的下一站，兩次向上望報站器，分神沒專注當時交通燈號才釀成意外。

被告有即下車協助事主

辯方又指，被告在意外後立刻下車幫助事主，當時事主清醒，碰巧看到有救護車經過，隨即揮手截下救護車，前來幫助事主，事主意外後康復情況良好。

案情指，被告為九巴司機，他於2017年12月4日駕駛雙層巴士至秀茂坪近寶達邨時，以時速30公里衝過紅燈，撞到事主致她滑到在地上，行車紀錄儀顯示紅燈至少展示4秒，被告才駛過去。事主意外後，眼眶下璧、顴骨璧骨裂、左手肘骨裂、左面擦傷等。

案件編號：DCCC 541/2018