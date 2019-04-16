兩內地男為與影星拍照留念　買證件潛入電影金像獎現場　認罪候判

第38屆金像獎頒獎典禮前日在文化中心舉行，兩內地旅港男子聲稱為追星，竟買下失竊的工作證及以虛假的攝影師證件，意圖入場與影星拍照留念，其中一人更不惜持女性證件入場，即被識破。二人分別被控一項欺詐罪及一項使用虛假文書罪，今（16日）於九龍城法院認罪。裁判官將判刑押後至下月6日，以待索取背景報告，期間須還押。

韓星宋慧喬亦有出席第三十八屆香港金像獎頒獎典禮。(葉志明、陳順禎、梁碧玲攝)

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兩案被告為胡方旭（36歲）及淘文寶（29歲），被指於4月14日在尖沙咀文化中心演藝大樓一樓，分別使用屬於Charlie Choy的工作證並假冒為持有人，及使用虛假的攝影師工作證。

當日一職員工作證被竊

案情指，頒獎典禮在演藝大樓內舉行，保安會在門口檢查證件，只許持工作證人士進入。當日較早時段，主辯方發現儲物室內屬於Charlie Choy的工作證不翼而飛。晚上七時許，保安見胡形跡可疑，檢查時發現胡的工作證相片是女性；淘拍照時亦被識破並非授權的攝影師。

聲稱想與影星見面和拍照

調查顯示胡在尖沙咀買下工作證，他在警誡下稱欲與影星會面拍照，以人民幣500元從中國籍男子購買證件。淘也在警誡下表示從不明男子買到虛假攝影師證。

官斥斗膽竟拿異性證件冒充

辯方求情指，胡來自瀋陽，任傳媒宣傳工作，月入6000人民幣，因會場內有人向他兜售證件而犯事。至於淘則居於深圳，任職攝影師9年，月入人民幣5000元，因喜愛追星及受人兜售而作假。裁判官斥胡的所為鼓吹他人盜取證件售賣，又指他斗膽拿異性的證件冒充工作人員。官再道，另一被告的偽造證件印有其照片，明顯是有預謀犯案。

案件編號：KCCC1098-99/2019