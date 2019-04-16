民安隊主任不滿被評表現「好」　告上司誹謗　官斥製造麻煩裁敗訴

民安隊行動及訓練主任不滿其直屬上司在評核報告中，對其表現的評分由「非常好」降為「好」，評語又提到他工作馬虎及未夠熱誠，認為上司評語不實兼具誹謗成分，因而入稟控告上司。區域法院今（16日）頒判辭裁定主任敗訴，直指他不滿評分而製造麻煩，又稱評他表現為「好」已經是很寬大的做法。

原告黃永新稱他入職多年評核都是「very good」但遭被告降成「good」。(呂樂謙攝)

不滿由「非常好」降至「好」

原告為黃永新，被告為其上司方耀堂、張達賢、林國華及民安隊。原告不滿上司在2008年的表現評分由「非常好」降至「好」，而原告指其上司就事件所作的解釋及相關調查文件涉及誹謗，因而興訟。

評核報告不影響聲譽

法官在判辭指，認為一個不理想的評核報告，並不會影響有關人士的聲譽，或貶低其專業上或行業上之地位，且審視評核報告亦非法庭功能，不過既然被告提出抗辯理據，法庭必須審視有關評核程序的證據。

否認指控卻沒提證據反駁

法官直指原告在民安隊一個活動中，工作表現欠佳，包括推卸工作予其他人、在活動結束後未按恰當程序請假等，而原告除了不斷否認指控外，沒其他證據反駁，法官認為評核報告合理，認為上司將原告表現評為「好」已經是很寬大的做法。

案件編號：DCCJ5078/2014