【電影修復．有片】重燃菲林生命　電影修復員巧手重塑時代光影

穿上白袍、戴上手套，電影修復員手執菲林，逐一為它們「診症」。修復員修復的，不只一卷菲林、一齣電影，而是一個時代光影。 29歲的葉嘉謙於香港電影資料館三級實驗室技術員近五年，每天一絲不苟搶救菲林、修復電影。旁人或許認為免費欣賞電影是一份「筍工」，但他笑指首要條件是不怕悶，一齣電影要對上數月，翻看30次。一年可免費欣賞到的電影，寥寥可數，絕非單靠熱誠的電影發燒友能勝任。

資料館每年可數碼化20部電影。（高仲明攝）

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電影菲林彌足珍貴，一旦損壞，就需靠電影修復員治療，葉嘉謙就是其中一個「菲林醫生」。每當香港電影資料館搜集了影片，葉嘉謙就要開始「診症」。檢查影片狀況、數碼化至後期電腦修復，每個工序都心細如塵，需無比耐性。「你要很不怕悶，你平常看一齣電影，一秒行24格，一個半小時就看完一齣電影，我們就要面對一齣電影幾個月，逐格看，才可檢查或修補到它的問題和損壞。」

同一電影看30次 不麻木 葉嘉謙就試過，一齣電影要觀看30次，劇情能倒背如流。「已經習慣了，整齣電影的內容都知道了，不至於麻木，但會是一種工作。」此外，需要修復的電影大部分年過半百，即青年人眼中的「粵語殘片」，不會因應修復員的喜好而調節。 工作離不開熱誠，但葉嘉謙認為，對電影抱最大熱誠的「電影發燒友」未必能勝任：「一個電影發燒友，可能只會把電影看一遍。但我們修復電影不只會看一次，可能會看十次、廿次或更多。如果只單純愛看電影，未必會如你所願，可看到很多電影。」

職業病不慣到戲院睇戲 需分開數次欣賞

醫好舊電影，葉嘉謙卻患上「職業病」。「我現在比較少觀看電影，有少少職業病。我習慣一齣電影分開好多次去看，一齣電影有五至十卷菲林，我們每次是重複看同一本片，做檢查或修補，習慣了一套電影分開五至十段。少少不習慣（到戲院看電影），分開看可能輕鬆一點。」

旁人看似無趣，但葉嘉謙卻努力尋找樂趣，敬業樂業。「每次發現到有新問題，都會很雀躍。因為當我們發現問題後，又可以修正影片至原貌，挺有成功感。」葉續指，另一成功感是由於電影深入民心、膾炙人口，令名導演、演員的作品能重現銀幕，該喜悅感不足外人道。

影片檢查室中，老師傅先為菲林「初診」，評估其狀況是否適合修復。（高仲明攝）

技術員起薪14185元

踏入第五個年頭，葉嘉謙堅定地說會繼續為電影貢獻，把最好的畫面向觀眾呈現。「希望每一齣經過修復的電影，都可以過到自己，有時候放映的日期很迫近，也期望完整地向觀眾呈現。希望可以做到自己的標準，而非趕放映就交貨。」

香港電影資料館目前有六名實驗室技術員，主要協助執行與電影修復或科學有關的技術及實驗室工作。三級實驗室技術員的起薪點為14,185元，可逐步晉升為二級、一級實驗室技術員。應徵者需在香港中學文憑考試考獲五科成績達第2等級或以上，其中包括化學科。