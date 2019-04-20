【電影修復．有片】預算案2000萬元撥款　數碼化舊菲林再「首映」

一卷卷菲林成就一齣齣電影，一齣齣電影交織一個時代的文化。香港電影資館保存逾4,000個電影片目，為加快保存電影孤本和菲林數碼化，今年財政預算案撥款2,000萬元予資料館，於未來五年，數碼化150部至少有半世紀歷史的館藏電影，包括李小龍少年時期的作品《父之過》，料將以數碼電影方式首次呈現銀幕。 資料館會利用撥款，增聘人手、購置電腦數碼儲存裝置，但由於人手有限，資料館會將菲林數碼化過程外判予有經驗的修復實驗室。

菲林修復員將菲林一側固定後，就緩媛移用滾輪，仔細地憑肉眼檢查膠片，尋找瑕疵。（高仲明攝）

電影修復系列報道

【有片】預算案2000萬元撥款 數碼化半世紀菲林再「首映」

【有片】重燃菲林生命 電影修復員巧手重塑時代光影

修復三部曲 重現經典

電影歷史跨越一個世紀，記載一代人生活文化，但隨着歲月洗禮，菲林褪色，逾半世紀的影像亦要從膠卷「跳入」電腦，將其數碼化及修復。電影資料館一級助理館長（修復）勞啟明介紹，要修復一齣電影，至少需經三部曲。當資料館收電影菲林後，菲林技術員和實驗室技術員會一絲不苟檢查菲林的完整性，如發現有污漬、駁口很弱、崩邊等狀況，就會一一修補。修補後，技術員會將菲林放到數碼化機器上，變為和影像和音訊檔案。

數碼化後，技術員再後期加工，包括去除花痕、除震、除閃、調光和調聲。勞啟明強調，修復電影的目的是盡量保存電影原貌，因此，不會故意美化影像，務求令電影畫質如近年拍攝一樣。

菲林技術員專心致志地檢查着舊菲林的損耗痕跡。（高仲明攝） 簡單步驟 耗時整年 台上一分鐘，台下十年功。三個步驟看似簡單，但隨時花上一年時間。 勞啟明解釋，前期的修補工作較困難，例如狀態欠佳的菲林會有很多地方破損或斷了，要逐個修補破損；如果遇到狀況更差的電影，底片黏結了，就要利用溶劑，需要很多時間，慢慢分開，以防破壞底片。不過，難解決的問題往往最隱閉，他說有菲林是缺本，黏性很強，若實在未能修復，他們只好放棄：「我們會把黏住的菲林跳過，救得幾多得幾多。」

勞啟明認為舊電影紀錄了香港的歷史與文化，盼能保存予下一代。（高仲明攝） 上輩子的光影，這代人再也感受不到，修復意義何在？ 勞啟明認為是傳承：「舊電影記錄了香港的文化、歷史、電影藝術，研究舊電影對於香港的歷史文化藝術很有意義，我們的下一代未見過我們香港以前的舊物、以前的生活方或，甚至以往的粵語用詞，如果我們保存了舊電影給我下一代，我覺得非常有意義，讓他們更了解香港。」

修補好的菲林通過一台掃描機，預備數碼化。（高仲明攝）

五年數碼化150部電影 日後可公映

財政司司長陳茂波，在財政預算案宣布，撥款2,000萬元予電影資料館，計劃於未來五年，挑選150部館藏電影，將菲林掃瞄後轉換成數碼電影，預計每年完成30部影片。

資料館會優先將館藏的孤本拷貝或菲林狀況欠佳的影片數碼化，包括新馬師曾與白雪仙擔演的歌唱片《兩個歌王》（1952），梁醒波與吳楚帆合作的喜劇《馬票狂》（1952），李小龍少年時期的作品《父之過》（1953），陳寶珠與蕭芳芳合演的武俠片《玉面閻羅》（1965），曹達華與夏萍演出的偵探片《勇特務大戰神秘黨》（1966） 等多部五六十年代電影均在考慮之列，資料館會因應最新搜集回來的電影菲林狀況，適時調整數碼化的名單。

勞啟明補充，撥款除了用來增聘人手外，亦會購置電腦數碼儲存裝置，但由於資料館人手有限，菲林數碼化過程料於外判予有經驗的修復實驗室。至於數碼化後的電影，資料館未來會我們會安排不同電影節目，將一些大部份市民未曾觀看的電影重現銀幕，以另一載體「首映」。