腎病康復者重返醫院任義工　與病童、家屬同行：你並非一個人

復活節象徵着「重生」，對患腎病、需長住醫院的兒童而言，「重生」或許等同完全康復的剎那。 馮褘曾患腎病，而女兒亦不幸同患此病。她對疾病帶來的不安及擔憂最清楚不過，已康復的她4年前決定重返醫院擔任義工，為的是令病童明白，康復的路上並不孤單，生命亦不止於一片灰暗。這股正能量影響了現年12歲的病童佩雯，疾病一度令她感沮喪，「為何我跟其他小朋友不一樣？」，不過眼見病人義工成功康復的例子，她相信終有一天自己亦能痊癒。

病童在復活節前夕應節，製作復活蛋及DIY音樂盒。（瑪嘉烈醫院提供圖片）

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科的病童這天齊集一起，準備製作自己的復活節音樂盒及復活蛋，馮褘從旁協助病童，她除了是義工團隊之一，本身亦是腎病康復者，其女兒現在同患腎病需接受治療，集多個身份於一身，病者的不安與家長的擔憂，她全都瞭然於心。

4年前，馮褘毅然投入義工行列，望以過來人的經歷為病童及家屬帶來希望，令他們明白，康復路並非得他們自己一個走，生命不是只得灰暗，她亦會透過聆聽家屬傾訴，減輕照顧者的壓力。

佩雯（左）獲前病人義工馮褘（右）鼓勵，重拾對康復的盼望。（瑪嘉烈醫院提供圖片）

一度自問「為何我跟其他人不同」 病童獲義工鼓勵重拾痊癒希望

康復成功的例子彷如為病童注入「強心針」，患上蛋白尿的佩雯自言曾因病衍生各種負面想法，自問為何跟其他小朋友不同，術後肚上的疤痕亦一度令她很介懷。被迫放棄打籃球的她，透過參與醫院內的不同康樂活動重拾歡顏。

佩雯稱，有其他病人安慰自己「世界上不只你一人患病」，她失落時亦會跟病人義工傾訴，日漸接受患病的事實，而且見到有病人義工成功康復，令她相信自己終能如其他人一樣，有康復的一天。