腎病康復者重返醫院任義工　與病童、家屬同行：你並非一個人

復活節象徵着「重生」，對患腎病、需長住醫院的兒童而言，「重生」或許等同完全康復的剎那。
馮褘曾患腎病，而女兒亦不幸同患此病。她對疾病帶來的不安及擔憂最清楚不過，已康復的她4年前決定重返醫院擔任義工，為的是令病童明白，康復的路上並不孤單，生命亦不止於一片灰暗。這股正能量影響了現年12歲的病童佩雯，疾病一度令她感沮喪，「為何我跟其他小朋友不一樣？」，不過眼見病人義工成功康復的例子，她相信終有一天自己亦能痊癒。
病童在復活節前夕應節，製作復活蛋及DIY音樂盒。（瑪嘉烈醫院提供圖片）
瑪嘉烈醫院兒童及青少年科的病童這天齊集一起，準備製作自己的復活節音樂盒及復活蛋，馮褘從旁協助病童，她除了是義工團隊之一，本身亦是腎病康復者，其女兒現在同患腎病需接受治療，集多個身份於一身，病者的不安與家長的擔憂，她全都瞭然於心。
4年前，馮褘毅然投入義工行列，望以過來人的經歷為病童及家屬帶來希望，令他們明白，康復路並非得他們自己一個走，生命不是只得灰暗，她亦會透過聆聽家屬傾訴，減輕照顧者的壓力。
佩雯（左）獲前病人義工馮褘（右）鼓勵，重拾對康復的盼望。（瑪嘉烈醫院提供圖片）
一度自問「為何我跟其他人不同」 病童獲義工鼓勵重拾痊癒希望
康復成功的例子彷如為病童注入「強心針」，患上蛋白尿的佩雯自言曾因病衍生各種負面想法，自問為何跟其他小朋友不同，術後肚上的疤痕亦一度令她很介懷。被迫放棄打籃球的她，透過參與醫院內的不同康樂活動重拾歡顏。
佩雯稱，有其他病人安慰自己「世界上不只你一人患病」，她失落時亦會跟病人義工傾訴，日漸接受患病的事實，而且見到有病人義工成功康復，令她相信自己終能如其他人一樣，有康復的一天。
馬立德醫生（左）希望為病童舉辦的活動，有助他們保持堅強及完整的心靈。（瑪嘉烈醫院提供圖片）
九成半參加者活動後感快樂、自信
瑪嘉烈醫院兒童及青少年科副顧問醫生馬立德表示，兒童及青少年有長期病患，心靈遭受打擊，醫者除了「醫身」外亦必須「醫心」，故醫院不時舉辦活動，希望令「生病」一詞，除了等同長留醫院及服藥之外，亦賦予更多正面意義。
醫院的統計顯示，有九成半的參加者參加活動後，感到快樂、自信及健康。未來的病童活動料將更多元化，包括舉辦自助繪畫（Art Jamming）、曲棍球班及溜冰活動等，務求令病童的心靈更完整及堅強。