胡耀邦逝世30周年　兩個「胡耀邦」的碰撞

4月15日是前中共總書記胡耀邦逝世30周年的日子，在中國當代史中，其逝世無疑是個重要節點，因它直接引發後來以悲劇收場的「六四事件」，並在很大程度上改變中國改革開放的走向。胡耀邦是外界在認識中國當代政治時、一個無法迴避的歷史人物；同樣值得留意的是，對內地和香港來說，兩地對他的了解卻是截然不同。

1987年：胡耀邦因反資產階級自由化不力下台，胡耀邦因何慘遭罷黜眾說紛紜。（VCG）

無論在官場還是民間，胡耀邦都留下廣泛讚譽，這與他的歷史功績息息相關：文化大革命結束後，胡耀邦在鄧小平的支持下，在「真理標準大討論」、「平反冤假錯案」，以及「改革開放」中，發揮舉足輕重的作用，協助中國從文革廢墟中重新出發。站在國計民生的立場而言，其功績值得肯定。不幸的是，在處理學潮和改革問題上，胡耀邦被指「反資產階級自由化不力」，最終在1987年遭中共元老罷黜。

從歷史的脈絡看，中共自1940年代延安整風起，成為一個具有強大執行力的列寧式政黨，重視鐵一般的紀律。胡耀邦卻在文革後推動「撥亂反正」時，展現出強烈的人道主義關懷，對知識分子寬容，不喜歡「整人」，這也是他當年被迫下台後，很多人（包括香港人）深感同情、甚至忿忿不平的原因。而因其逝世而觸發的「六四事件」，更是香港人心中一個遲遲未解的結。

港人參與六四晚會，從未停止呼籲結束一黨專政，並沒有招來中央或港府的批評、打壓。（羅國輝攝）

另一方面，基於「六四」因素，中共對胡耀邦的評價極為謹慎，他的名字甚至一度成為政治禁忌。近年官方對胡耀邦逐步「脫敏」，例如在2015年舉行的「紀念胡耀邦同志誕辰100周年座談會」上，中共總書記習近平讚揚他「把自己的一生獻給了黨和人民……為中國特色社會主義探索和開創建立了不朽功勳」。可是，鑑於這位歷史人物涉及官方堅決抵制的「自由化」思潮，加上他早已被鐫刻在人們對「六四」的記憶中，中共的官方話語仍然避免觸及胡耀邦被迫下台的歷史，避談他與自由化思潮的關係。

官方與民間（尤其是香港）對胡耀邦的不同理解，多少給人「平行時空」的感覺。中共目前着力發展經濟，改善民生，它因此強調胡耀邦「貢獻人民」的一面，不願多談「自由化」之類的意識形態紛爭；唯對香港人來說，他們對胡耀邦的認識，根本無法與「六四」截然兩分。可以說，內地官方和香港對胡耀邦的理解，是兩個「胡耀邦」的碰撞。

如今30年已過，我們認為繼承胡耀邦遺產的最佳方式，莫過於珍視其待人寬容的精神，包括對待自由派知識分子。無可否認，知識分子有其不足──他們當中的很多人慣於紙上談兵，對現實社會未必有深刻認識，遑論提出解決辦法。

縱然如此，這絕不代表自由派知識分子可被粗暴地被定位為站在中共對立面。如今中國已是全球第二大經濟體，而被視為「六四」導火線的「胡耀邦」三字亦不再是禁忌，在這種情況下，中共理應更加自信，以更寬容的精神，肯定當年參加民運的學生的愛國情操。