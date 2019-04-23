【大灣區】港SEN學童新症輪候三年　北上港醫義助家長赴內地求診

國務院早前正式發表《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，本港政府鼓勵香港私營醫療服務機構到大灣區發展。心臟科專科醫生紀寬樂早在2008年便透過CEPA到廣州開設診所，主打港人醫生坐鎮；本月底他在深圳的另一間診所亦開張，他坦言對國內市場有信心，未來或會在大灣區再開診所。 他認為，本港的醫生可以填補國內一些醫療服務空隙，例如治療有特殊教育需要（SEN）的學童等。另為縮短本港SEN學童在港輪候診治的時間，他自費推出「SEN跨境資助先導計劃」，讓有需要的香港學童，可以到其內地兩間診所接受治療。

左起：張漢奇醫生、紀寛樂醫生。（麥凱茵攝）

北上開診所等批文如「儲印花」 近年漸簡化

紀寬樂於2010年透過CEPA在廣州開設逾2,500多呎的診所，其深圳佔地約4,000呎的診所亦會在本月30日正式開幕。已北上行醫多年的紀寬樂坦言，內地人口眾多，市場始終較香港大，故對大灣區發展抱有信心。

有人擔心，本港專業人士到內地執業，會遇上「大門開、小門不開」的關卡，被一系列繁瑣的官僚程序所阻，但近年這些手續已續漸被簡化。紀寬樂直指，在內地開診所要到各部門取批門，過程如同「儲印花」，但目前專科醫生要到內地執業，只需要找香港律師做核實證書，需要約3個月，過程並不繁瑣。

而更重要的是，專業人士北上發展的空間更大。紀寬樂表示，由於內地不少醫療服務仍有空隙，香港醫生北上看診，可以幫助內地醫療發展：「我可以服務到有需要的病人！內地仍然有人以為SEN學童飲中藥便可以康復。」

兒童精神科要輪候3年 錯失治療黃金期

紀寬樂的兩間內地診所均有提供兒童精神科服務，去年底他更聯同精神科專科醫生張漢奇合作推出「SEN跨境資助先導計劃」，花費約20萬元全數資助10名本港北區SEN學童到其診所接受治療。

張漢奇稱，部分SEN學童在本港輪候公院的兒童及青少年精神科服務，時間往往長達3年，錯失治療黃金期：「6歲等兩年都差不多小學三年級，學習已經落後他人。」

參加計劃的程先生（化名）表示，其14歲兒子在去年9月開學後，突然出現情緒問題，不願意上學，在公院輪候青少年精神料半年仍未收到確認信，幸好兒子透過計劃，接受了數次心理及行為治療，情況已有改善，並打算於來年9月再次復課。

紀寬樂表示，暫時約有6名中外醫生及行為治療師參與計劃，他會在本年底檢討計劃，期望長遠可成立慈善基金，讓更多學童受惠。