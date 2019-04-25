土力工程處新技術繪製山泥傾瀉地貌　VR訓練學員不再「紙上談兵」

土力工程處每年平均接獲約三百宗山泥傾瀉報告，當造成危險時，處方須派出工程師到場提供專業意見，以協助盡快恢復受影響的公共設施等。 當局最近引進了兩部手提式激光掃描系統，測量距離可達30米及100米，工程師只需在現場走一圈，便可收集地理數據點、即時製作三維地形模型，以繪製地貌情況，掌握山泥傾瀉的嚴重程度。而系統的重量與一部手提電腦相若，較過去大型的設備輕巧方便。 同時，處方又引入VR(虛擬實景)技術，訓練年輕土力工程師面對山泥傾瀉的技巧，使學員訓練期間不再單靠「紙上談兵」。

當出現山泥傾瀉時，土力工程處須派出工程師到場提供專業意見，以協助盡快恢復受影響的公共設施等。（土力工程處提供）

工程師只需帶備手提激光掃描系統，並在現場走一圈，便可收集地理數據點、即時製作三維地形模型（王潔恩攝） 重量只得1.3千克 與手提電腦無疑 總土力工程師張秉業說，過去未引入手提激光掃描系統前，測量部人員要帶備腳架及大型激光掃描系統，再親身攀爬到山坡作記錄，相對吃力。此外，工程師多靠經驗及知識作判斷，在天黑的情況下，提供的建議會相對保守，通常翌日要再作修改。 他指出，現時手提式激光掃描系統重量只得1.3千克，由於毋須依靠全球導航衛星定位，故在地底等接收不到訊號的地方都能使用。此外，系統不受環境光暗、降雨影響，亦毋須如無人機般、事前要先向民航署申請，提高靈活度。

粉錦公路山泥傾瀉曾利用新技術

張秉業指出，去年8月因深夜暴雨，打石湖附近出現多宗山泥傾瀉，粉錦公路須全線封閉。不過，由於事件發生在高於100米的天然山坡，工程師初抵達時，亦無法找出意外的規模及位置，後來配合無人機及手提激光掃描系統，成功收集崩塌後的地貌，有助決定臨時緊急工程及防護措施，盡早局部開放公路。

以VR培訓學員 不再「紙上談兵」

土力工程處去年與香港賽馬會災難防護應變教研中心合作，利用VR製作三個模擬山泥傾瀉場景，並加插不同的危險環節，透過現場角色扮演等，協助工程師學員體驗山泥傾瀉情境。他們需因應環境變化提出專業建議，同時要回應不同政府部門、記者及傳媒查詢等。

處方又說，製作團隊以6個月時間製作用作訓練的VR虛擬情境。由於處方每年雨季前都會先進行內部演練，今年共有35名年輕土力工程師，首次參與了VR模擬培訓方式。

李思恩去年才成為土力工程師，他認為VR訓練較「紙上談兵」更真實。（王潔恩攝） 張秉業表示，以往只利用紙張及照片作訓練，往往需要學員自行幻想真實情況，結果或與現實有出入。去年才成為土力工程師的李思恩，早前亦曾接受VR訓練。他指出，VR較「紙上談兵」更真實，當做出錯誤決定，例如錯誤指揮山泥傾瀉附近的居民回家等，學員會被導師即時指正。

處方指出，將會開展第二段利用VR技術作培訓的研發，屆時將加入更多不同類型的山泥傾瀉訓結情境，並研究使用具備360度全景畫面、頭戴式VR眼鏡作顯示設備，希望於下年雨季（即3月）前推展。