本田Stepwgn七人車尾門缺陷　或致鬆脫滑落　代理商召回換零件

有本田車主向《香港01》報料，指近日收到香港本田的代理商合群汽車通知，指部份 2010-2018 的Stepwgn 型號七人車，當尾門重覆上下開啟及關閉時，有關尾門球形接頭柱螺栓有機會鬆脫，導致尾門滑落。為預防有關情況發生，廠方建議車主將車輛駛返服務中心，更換改良版零件。

有車主向記者提供代理商通知車主的信件，提到本田香港代理合群汽車最近接獲本田廠方通知，指部份 2010-2018 Stepwgn 型號，其尾門球形接頭柱螺栓需要更換改良零件，以確保運作良好。事由當尾門重覆上下開啟及關閉時，其球形接頭柱螺栓有機會鬆脫，導致尾門滑落。



本田將免費為受影響車主之車輛更換改良件，車主可於指定日子內致電本田汽車服務中心預約日期作更換。本田對事件為車主帶來不便致歉。

翻查資料，本田於去年11月29日在官網亦曾作出「尾門球形接頭柱螺栓更換改良件事宜」的通知，並列出需要更換改良件之車身底盤號碼。本田熱線：2216-8183

記者已向合群汽車查詢本港受影響車輛數目，正等待回覆。

翻查資料，本田於去年11月29日在官網亦曾作出「尾門球形接頭柱螺栓更換改良件事宜」的通知，並列出需要更換改良件之車身底盤號碼。本田熱線：2216-8183

記者已向合群汽車查詢本港受影響車輛數目，正等待回覆。