醫管局內務會議允研究舊制支援職系員工待遇條件　方案料9月完成

醫院管理局今（25日）公布，於內務會議中原則上同意研究、及制訂相關舊制支援職系員工待遇條件的優化方向，員工與各級別病人服務助理，及運作助理屬同類工種，例如健康服務助理及二級工人。優化方案可行性研究會納入第二階段顧問研究範圍，預計今年9月完成。

醫管局指，舊制支援職系員工待遇的優化方案可行性研究，會納入第二階段顧問研究範圍，預計今年9月完成。（資料圖片 / 張浩維攝）

醫管局指，待完成研究及諮詢細節後，將可行的優化建議提交醫管局大會討論，優化措施如獲通過，適用情況下的生效日期會追溯至今年4月1日。



醫管局早前參考顧問公司提供的全行業市場薪酬指標的對比，考慮過往各意見及諮詢相關協商委員會員工代表後，決定為以薪幅制度支薪的各級別病人服務助理、運作助理及行政助理，推出薪酬優化措施，以吸引新人入職及挽留現職員工，紓緩前線員工的工作壓力。

早前醫管局與支援職系員工達成共識，劃一加薪8%，惟不包括薪酬與公務員職系掛鈎的舊制員工。舊制員工對此感到不滿，組成「醫管局舊職系苦命員工聯會」，上周三（17日）在醫管局大樓發起靜坐行動，約百人響應，要求局方一視同仁，劃一加薪至8%，及設立追溯期到今年4月1日以補回薪酬。