【有片】屯門公園內地大媽團賣唱出奇招　本地團：搞亂檔

康文署轄下公園和噪音問題糾纏多年，愈來愈多「大媽」到公園載歌載舞，更出現「收打賞」的集團式表演。近日康文署打算修例，即使不是場地使用者，都可成為控方證人，包括鄰近居民、康文署公園管理員，甚至路人甲乙丙，希望減低檢控難度，以應對噪音滋擾，建議文件將於周一（29日）在立法會討論。記者到過「大媽」集中地之一的屯門公園，點擊影片看屯門公園現況，及附近居民對噪音問題的控訴。

記者日前到過屯門公園，約下午2時開始，「表演團」陸續到達「起陣」，將樂器、音箱和觀眾坐的椅子放到表演位置。是日在此表演的大媽表演團有近10團，音樂、歌聲源源不絕，此起彼落。圍觀的群眾亦有不少，表演團「團員」四周遊蕩，和現場觀眾打招呼，似乎其中有部分是「常客」。圍觀的人開始將利是、打賞，一個接一個送到唱歌的大媽手上，大媽一手鈔票、一手咪高峰，愈唱愈起勁，現場彷彿「搵食表演團」。

在場有身穿黑衣的康文署外判保安，他們駐守在每檔表演團，一接獲投訴就會上前勸籲他們，將聲量收細，不過似乎都無法控制他們的聲浪，不消一會，表演團又會再開大音響。惟記者上前詢問，外判保安及「搵食表演團」都不願多說。

除了這些「搵食表演團」，屯門公園內亦有一些自娛團體，在公園駐守十多年，其中一團「本地表演團」的團主表示，自己都受到「搵食表演團」的噪音騷擾，故支持康文署修例，加強執法。

陳先生稱自己的團員在屯門公園唱歌十多年，一直都很守規矩，聲量亦不會太大，但他表示近兩三年，公園的表演風氣每況愈下。他指公園內有一檔比較「出位」的「搵食表演團」，他們曾遭人投訴，但即使被控告、要罰款，他們亦會囂張說道：「你(康文署)抄我牌，我大把錢」。陳先生更指有些表演團行為不檢點，會與一些觀眾有身體接觸：「用胸頂來頂去」，最近更出現了男扮女裝的表演。

這不僅令同在公園的表演者感到不滿，居住附近的屯門居民同樣受噪音困擾。住在友愛邨的林明恩，家中窗戶對出就是屯門公園，每天下午2時至6時，樓下的歌聲都會傳進屋內。「自己通常是假日才在家中......放假仍要聽到大媽唱歌，其實真的很煩」林指自己居住的位置情況不算最惡劣，更近公園的友愛邨愛明樓、愛曦樓，屯門市中心、V City瓏門等屋苑，受到更大的噪音滋擾，甚至清楚地聽到表演者演唱的歌詞。他又指這些表演團1年365日都會出動，可能只有10號風球、黑雨、紅雨等情況才會暫停，「我想他們當成生意，希望盡可能日日都有表演。」

住在友愛邨的林明恩，家中窗戶對出就是屯門公園，每天下午2時至6時，樓下的歌聲都會傳進屋內。（王海圖攝）

林指收過一些女性街坊投訴，稱見到有不少上年紀的街坊和表演團團員有不道德交易，言語上或行為上都有些不檢點。（王海圖攝） 屯門公園十多年來都有人表演，但就由本來的數個檔攤，去到現時高峰達20檔。林明恩本身亦是當區的政黨社區主任，他接獲過不少街坊投訴，包括通宵上班的街坊，下午時分休息被打擾；亦有街坊指噪音令下午在家中做功課的孩子不能集中。除了噪音問題，林更指收過其他投訴，有一些女性街坊不敢走到屯門公園行人徑，「因為她們見到有不少上年紀的街坊，在那裏有不道德交易，可能言語上或行為上都有些不檢點。」

林明恩支持修例，亦認為罰則都應有所調整，現時罰款800元的規例，或許不夠阻嚇這些「搵食表演」的行徑。康文署於4月29日會將修例的文件提交予立法會討論，目標是今個立法年度以「先訂立、後審議」進行有關修訂，料最快可於7月通過。