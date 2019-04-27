港島西醫院聯網今晚（27日）公布一宗醫療事故。一名60多歲男病在葛量洪醫院接受「通波仔」手術後，導線末端斷裂留在血管，院方初時評估後，決定毋須取出，其後發現遺留導線較原先預計為長，惟其後透過心導管介入治療手術，未能取出導線，最終要為病人進行開胸手術，以取出導線。換言之，原本一次的手術，變成三次。 院方指導線斷裂為該手術的已知手術風險，醫生已即時向病人交代情況，及後亦與病人家屬會面解釋事件。

通波仔手術需插入導線。（資料圖片）

醫生術後評估 決定不用取出斷裂導線

事件中的男病人60多歲，他於本月中入住葛量洪醫院，接受俗稱「通波仔手術」的冠狀動脈介入治療。港島西醫院聯網發言人表示，醫生順利於病人血管內植入支架改善血管閉塞的情況。但及後醫生收回導線時，發現導線末端斷裂，血管內留有一段導線。

發言人指出，根據醫生當時評估，並考慮病人的臨床情況及平衡各項風險因素，決定毋須移除有關導線。

葛量洪醫院就事件向病人致歉。（資料圖片）

覆檢始發現原先評估有誤 導線較估計長

發言人稱，醫院醫護團隊其後覆檢有關個案及翻查手術錄影記錄，懷疑有關導線較原先估計為長，故此考慮到臨床支援配套等因素，遂於昨日（26日）將病人轉往瑪麗醫院心導管介入治療手術室，接受介入治療以取出導線，惟未能成功。

發言人表示，經諮詢瑪麗醫院心胸外科團隊後，根據臨床決定，院方立即安排病人接受開胸手術取出導線，隨後轉往深切治療部接受術後護理，醫護團隊會為病人提供適切治療，並與病人家屬保持密切溝通，提供所需支援。

葛量洪醫院就事件對病人帶來影響致歉，發言人稱已經透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，會就事件進行檢討以確保服務水平及病人安全。

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