調查指逾半夫婦因管教子女吵架　三成人因婆媳關係起衝突

城市青年商會今日（28日）發布調查結果，指有近半受訪者指出，管教子女問題是夫婦最易引起吵架的起因；而排第二成因則為婆媳關係。至於「成日睇手機」、「成日打機」及「未經同意睇自己手機」等，亦令夫婦間引起衝突。 家庭治療協會主席魏素華指出，有七成受訪者指夫妻的「保鮮」因素應多欣賞對方；另有六成人認為，伴侶應保持心靈交流，或共同參與活動。

城市青年商會今日發布調查結果，發現有近半人指出，管教子女問題是夫婦吵架的起因。（城市青年商會提供）

城市青年商會與香港婚姻及家庭治療協會分別於3月及4月，訪問734位情侶及已婚人士，選出他們的十大婚姻保鮮及爭執原因。

團體：丈夫婚後應向母親表明已長大不用操心

結果發現，有48%的受訪者認為，管教子女問題是吵架的起因。家庭治療協會主席魏素華指出，現代社會對教導孩子的概念，與上一代遺留的價值觀出現分歧，而家長亦未必具備正確的知識及技巧，遇上雙方都重視的議題時，便產生激烈的情緒。

而婆媳關係是排第二的夫婦吵架導火線，約30%。魏素華建議，丈夫婚後應站在伴侶一方，以作支持，亦要向母親表明已長大，不應為自己操心。

夫婦打機、睇手機引發衝突

同時，數據反映不少市民認為電子科技是引起雙方衝突的原因，有約一成至三成人指出，「成日睇手機」、「成日打機」及「未經同意睇自己手機」，令夫婦間引起衝突。

她指出，電子時代的來臨影響夫妻關係，現代科技雖方便伴侶保持聯絡及娛樂，但卻令人分散注意力，忽視眼前的人和事。