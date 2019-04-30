李澤楷與郭嘉文差26歲好出奇？鑽石媒人Meiling：男大女小好普遍

現任電訊盈科主席、52歲的李澤楷周日（28日）現身沙田馬場，身邊更有笑容甜蜜的26歲女友郭嘉文相伴，放閃之餘，二人26歲的年齡差距也引起全城熱話。鑽石媒人、香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲（Meiling）表示，「忘年戀」在香港越來越普遍，但更多是「男大女小」的狀況；她同時亦覺得市民應當放下舊有觀念，認為兩個人在一起最重要是「夾」，而不應太計較年齡的差距。

吳美玲指，大部分男士都傾向於更年輕的女士，李澤楷與郭嘉文這樣的例子，婚戀市場上有「大把」。她並指，現今社會人人注重保健，而且大多數時間坐在冷氣房中，不似過去那般容易變老，「我覺得香港人的看法要開放點，不要太注重年齡。」

香港婚姻介紹所董事總經理吳美玲，表示現時香港很多忘年戀的例子。（吳美玲Facebook）

不過若是「女大男小」比例就少得多，吳美玲透露，男人大多不希望與超過40歲的女士交往。尤其在香港的婚戀市場上，大部分婚介公司都明言不接受45歲以上的女客戶。提及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與年長24歲的妻子，吳美玲則笑言：「全世界得一個法國總統咁傻！」

↓↓娛樂明星、社會名流中亦有不少忘年戀的例子。↓↓

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從事婚姻介紹多年，吳美玲認為年齡差距大的情侶並不像人們所想的那樣，在思想、生活經驗方面有太大差距，並舉例內地科學家楊振寧和翁帆、前財爺梁錦松和跳水皇后伏明霞、郭富城與方媛等，認為他們雖然都有年齡差距，但婚後都非常恩愛，「年齡相近的情侶也會有自己的問題。」