清潔工被指派馬路旁清泥頭　工會斥險象環生「搵命搏」促督責

清潔服務業職工會今(2日)聯同逾10位屯門區食環外判清潔工，前往當區政府合署請願，不滿外判公司經常於無安全設備下，指派工友於馬路旁清理泥頭及渠道，工友亦不時需要以手推車負載大型傢具「落斜」，情況險象環生。 工會批評，外判商無理要求工友「搵命搏」，疑違反職業安全指引，亦視工人安危如無物，要求食環署介入事件。據了解，署方事後承諾將敦促外判商糾正相關行為。

工會提供片段顯示，工友需於陡峭山坡以手推車運載大型傢具落斜。(清潔服務業職工會提供)

工會指，外判商「萬成清潔服務有限公司」，主要負責屯門區街道潔淨服務，並會定期指派工友前往龍鼓灘路至稔灣路段，清理馬路旁邊行人路的泥沙。不過，該路段不時有大型車輛及重型貨車高速行駛，清潔工友清理時險象環生。

以手推車將傢具推落斜度高達30至40度的斜路

工會又指，外判清潔工亦需於青山公路近大欖段的小秀村，以手推車負載大型傢具及雜物，搬落斜路至山腳下的垃圾車。工會質疑，斜坡的斜度高達30至40度，清潔工人搬運重物時，需要一人拉著手推車，另一人則以背部頂著手推車，防止大型傢俱滑落，相當狼狽。

工會認為，該等工作屬於高危，亦違反職業安全指引，必須先經評估，並提供適當保障及裝備，始可指派工人工作。工會亦譴責食環署監管不力，並指今次已非單一事件，批評署方視若無睹，縱容外判商，要求署方正視事件。