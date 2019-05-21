【有片】生果達人解構生果代碼含意　邊個號碼橙最好食？

生果上的貼紙標示著不同代碼，有人說反映產地，也有人說可以看到酸甜度。你總會聽過有人說，「買橙一定要揀4012橙，包甜。」到底貼紙標籤的代碼有什麼含意？《新聞加零一》找到果欄達人陳志浩為你拆解各式生果代碼意思，即點擊觀看影片。

貼紙代碼不反映生果品質、甜度



不少市民都說買橙一定要選橙上貼有號碼「4012」的橙，因為該數字代表較甜的橙，事實是否如此？油麻地果欄「欄之選」檔主志浩解釋指其實單看貼紙號碼並不反映生果酸甜度：「其實生果上的貼紙代碼是價格產品分辨碼（Price Look Up Code, PLU Code），號碼並不代表生果品質和甜度。」他補充指這代碼由國際農產品標準聯盟(IFPS)制定，生果商可自由選擇是否參與此編碼計劃。

既然生果代碼並不能反映生果新鮮度和酸甜度，那到底有什麼用？志浩指其實代碼主要反映生果的大小與種植方法。一般四位數代碼若以「3」或「4」開頭，意思即該生果以傳統方法種植，多帶有農藥；「9」開頭的五位數代碼，多為有機栽培的水果。

+ 4 + 3 + 2

「4012」橙屬冬季橙 較高機會買到甜橙



至於為何號碼「4012」的橙會較易買到「靚橙」，志浩解釋指因為「4012」橙為舊橙，亦即冬季橙，屬於甜度較高的橙：「冬季橙是一個甜度比較高的橙，又叫臍橙和石榴篤橙。4012是冬季橙中的大碼橙，而3107、4013則代表中碼和小碼橙。為何這麼多人會追捧4012橙，因為冬季橙甜度較高，已變了一個形象，讓人覺得較甜、較出色。」

除了橙，其他生果亦有不同代碼展示大小及種植方法。志浩以提子為例，指澳洲的波子提子就有3452，意思即以傳統種植方法種植，多帶有農藥。至於「3」字後面的數字，志浩就指沒有特定意思。而美國新奇士檸檬則有4958，同樣都是常見用農藥種植。志浩補充，有代碼的生果多見於歐美生果中，而日本生果則因有其他協會和農場認證生果品質，故日本生果則較少出現代碼。