團體倡政府逐步推行基本居住標準：每人75平方呎係基本中嘅基本

全港關注劏房平台早前公布一項調查，發現逾七成劏房户認為住處未能體現基本居住標準，逾九成受訪者同意訂立基本居住標準；受訪者又認同政府應訂立基本服務設施。 有劏房住戶今早（3日）致電港台節目《千禧年代》，稱居住環境極差，認為業主漠視租戶權益，政府應正視問題。惟有從事裝修維修服務的市民批評是劏房租戶不珍惜設施，更稱訂立住屋標準是天荒夜談。 全港關注劏房平台成員出席節目時反對有關說法，認為雖然未必能夠即時做到，但政府可以考慮循序漸進慢慢推行基本居住標準：「每人75平方呎係基本中嘅基本」。

全港關注劏房平台召集人賴建國建議政府循序漸進推行基本居住標準。（資料圖片/洪嘉徽攝）

已輪候公屋7年、在土瓜灣居住了逾3年的劏房住戶楊先生致電節目稱，劏房居住環境差，「去水位、熱水爐基本上用唔到，沖完涼都去唔到水。」他批評業主漠視租戶權益，冀政府能正視問題。

從事裝修維修服務的何先生就批評，要處理有關問題只能取締劏房，認為要訂立住屋標準是天荒夜談。他又指，劏房租戶不珍惜居住環境，責任不在政府而業主只有部分責任，批評若諸多要求就不應住劏房，「基層係咁架啦，豪宅（去水位）都會塞呀！」

全港關注劏房平台召集人賴建國認為，多年前貧窮線未出台時亦被認為相當困難；認為居住標準雖然未必能夠即時做到，但政府可考慮循序漸進推行。

平台組織幹事黃嘉浚反對訂立住屋標準是天荒夜談的說法，認為其實大部分是基本要求，「每人75平方呎係基本中嘅基本。」他提到，香港私樓有納米化現象，不少市民擔心長遠住屋情況會愈來愈差，因而提出35個住屋標準，希望政府在訂立標準後可以改善市民的生活質素。