大律師公會研侍產假補貼兩萬元挽留女大狀　有大狀指方案雞肋

侍產假議題去年在立法會鬧得熱烘烘，爭議聲持續。據了解，大律師公會早前向旗下逾一千五百名大律師會員發出內部通告，引述數字指女大狀流失主因是沒有「有薪侍產假」，所以提出增加每年會員費一成，以作為補貼男女成員的侍產假。 據悉是次大律師公會的提議惹來業界熱烈討論，有大狀就認為方案雞肋，質疑是次補貼用途不大，建議可將款項用在其他地方，如獎學金，效果或更好。

大律師公會研究推出「侍產假補貼」方案，冀挽留女大狀人手。（資料圖片）

女大狀流失率持續高企

據悉，大律師公會早前向旗下1504名執業大律師成員發出內部通告，稱據近年統計，女大狀的流失率持續高過男大狀，甚至女性「升仙」（升為資深大律師senior counsel）的數字亦不斷下跌。

為減少女大狀人手流失，公會表明將推出「侍產假補貼」方案：任何是親生或收養的嬰兒，只要是榮升父母的男或女大狀一律可以獲得津貼費用兩萬元，或豁免支付兩個月的大律師辦公室租金，但免租金上限為兩萬元。

公會在通告中提到，冀補貼可以令女大狀不會因為要照顧嬰孩，而放棄她們成為專業大狀的理想。公會又要求各成員將對新議案的任何意見，以書面形式回覆公會秘書，諮詢期至下月10日。

是次方案一出，惹來業界熱議。有大狀就稱是次公會擬推出的補貼方案略為「雞肋」，原意雖好，但產子是否女大狀流失的主因，並稱仍要更科學統計方法釐清因由。該大狀又認為，本來工作性質屬自僱形式，所以已有相當多彈性的工作時間：「平時如果唔使上court（上庭），其實都可以送小朋友返學。」

該大狀又質疑兩萬元補貼的作用，提到本來工作性質屬自負盈虧，不論男女在工作上都應早已計劃好；質疑是次補貼「有咩用呢？」大狀又指，現時行內有「掛單」（door tenant）制度，如果有侍產需要，其實可以透過現時制度達到「侍產假」的作用。

有部分的女大狀亦透露，不會因為兩萬元的津貼去決定日後是否產子。有大狀認為，雖然增加會費作補貼的做法大家未必介意，但擔心最後效果不彰。建議如要實行加會費的措施，可將款項用在其他地方，如用作獎學金資助有意投身行業的年青人，效果或會更好。