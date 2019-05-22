【有片】果欄達人四招教揀靚橙　觀其色聞其香！　

不少港人喜歡吃生果，惟最忌買到「乾噌噌」欠水份又太酸的生果。有人以為生果貼紙上的代碼可反映生果的甜度，但事實並非如此。以買橙為例，果欄達人陳志浩教大家，只須掌握四大要訣，便可買到靚生果，即睇片《新聞加零一》讓你做個精明消費者。

於油麻地經營生果檔的「欄之選」檔主志浩指，其實要揀到「靚橙」並不困難，只須「觀其色、聞其香」。在觀色方面，志浩指可留意橙的顏色是否夠突出、有色澤，避免選擇色澤暗啞的橙；聞其香方面，即是有否散發淡淡橙香。

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除了這兩招外，志浩指可以拋拋橙，感覺「墜手」就為「靚橙」：「可以拋一拋橙，看看是否夠墜手。如果夠墜手代表水分足夠。其實橙甜與酸都不是最重要，一乾水就不好！一般不靚的橙拋上手沒有『啪啪聲』，而且感覺很硬。」此外，亦可以留意橙的頭尾端是否完整，會否不完整或是太黑。

提到買橙，有說法指買橙要選貼有號碼「4012」的橙，志浩稱這買到甜橙的機率的確比較高，但單憑代碼並不能判定生果酸甜度：「其實生果上的貼紙代碼是價格產品分辨碼（Price Look Up Code, PLU Code），號碼並不代表生果品質和甜度。」至於為何號碼「4012」的橙會較易買到「靚橙」，志浩解釋因為「4012」為舊橙，亦即冬季橙，屬於甜度較高的橙，故就機率而言會較易買到甜橙。