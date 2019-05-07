未確保精熙國際發盈警　會計師吳子正遭公會除名12個月

香港會計師公會指出，紀律委員會已決定將會計師吳子正除名12個月，並要他繳付紀律程序的部份費用約3.2萬元。

公會解釋，「精熙國際（開曼）有限公司」曾於2012年發表中期業績，預料下半年業績會錄得明顯增長。不過，公司於翌年3月發表的全年業績，則顯示其實際業續嚴重惡化，期間身兼財務總監的吳子正未有確保公司發出盈利警告。

委員會批評，吳子正的行為屬「嚴重缺失」及極不可取，忽視及漠視其職務及責任，又稱其行為嚴重違反其法定責任，違背公眾及股東對他的信賴。