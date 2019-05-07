未確保精熙國際發盈警　會計師吳子正遭公會除名12個月

撰文：王潔恩
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香港會計師公會指出，紀律委員會已決定將會計師吳子正除名12個月，並要他繳付紀律程序的部份費用約3.2萬元。
公會解釋，「精熙國際（開曼）有限公司」曾於2012年發表中期業績，預料下半年業績會錄得明顯增長。不過，公司於翌年3月發表的全年業績，則顯示其實際業續嚴重惡化，期間身兼財務總監的吳子正未有確保公司發出盈利警告。
委員會批評，吳子正的行為屬「嚴重缺失」及極不可取，忽視及漠視其職務及責任，又稱其行為嚴重違反其法定責任，違背公眾及股東對他的信賴。
香港會計師公會指出，其紀律委員會將會計師吳子正除名12個月，並要繳付紀律程序的部份費用約3.2萬元。（資料圖片）
公會指出，會計師吳子正當時為「精熙國際（開曼）有限公司」的財務總監、公司秘書及合規主任。
未有確保公司發出盈利警告
公會說，市場失當行為審裁處早於2016年就有關違規展開程序。審裁處當時發現，吳子正無取得公司的每月管理賬目，故不察覺下半年業務表現惡化。直至公司全年業績公布前一個月，才得悉業績倒退，惟他仍然未有確保公陸發出盈利警告。
審裁處於2017年裁定，吳子正違反了《證券及期貨條倒》的相關資料披露規定，並建議轉介予公會跟進。因此，公會的紀律會決定，吳將於下月13日起在會計師名冊除名，為期12個月，他亦要繳付紀律程序的部份費用32,493元。
不能擔任上市公司董事15個月
翻查資料，根據2017年市場失當行為審裁處的裁決，精熙國際當時的行政總裁兼執行董事永井三知夫，以及吳子正被裁定無根據企業披露制度規定，盡快披露內幕消息。
精熙及永井當時各自被罰款100萬元，而永井及吳不得擔任香港任何上市公司董事，或參與管理上市公司，為期18及15個月。