終審法院上月就「不誠實取用電腦」罪頒下判詞，裁定用自己的電腦或手機拍攝而干犯的罪行，不能引用這罪起訴，令多宗涉偷拍的案件受影響，屯門法院今（7日）處理兩宗案件時，其中一宗涉及青年在女友家中偷拍女友妹妹沐浴的案件，律政司無奈撤控；另一宗涉裝修工在女客戶浴室裝偷拍器材，則准改控刑事毀壞罪。

被告呂渭民涉裝設偷拍器材，被改控刑事毀壞罪。（林樂兒攝）

兩案被告分別為郭家諾（29歲，報稱無業）及呂渭民（38歲，報稱裝修工人）。

青年涉偷拍女友胞妹獲放生

29歲青年郭家諾涉嫌在其女友家中偷拍女友的妹妹洗澡，被控4項「目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦」罪，他原本承認全部罪名，但因終院判詞後，這罪名變得不適用，而發生地點又在私人地方，亦未能以遊蕩或公眾地方擾亂秩序等罪名，控方今決定撤銷郭的控罪。

辯方指改控罪有濫用程序之嫌

任裝修工的呂渭民，他被指他於2017年7月某日，在一名女客戶於元朗黃泥墩村某屋廁所內，以螺絲於天花裝篏載有偷拍用攝錄機器的膠盒，以致天花受損。控方今要求改控刑事毀壞罪，並強調會以同樣的證據舉證，不會造成不公。辯方提出反對，指控方因不能以原有罪名起訴，才補用另一罪名，質疑控方濫用程序，而涉嫌毀壞天花的案情與終審法院的決定無關，控方當初亦可控以刑事毀壞卻沒作起訴，質疑控方濫用程序。

官認為未構成不公

裁判官表示小心考慮後，認為控方以當時的法律和證據檢控，當中沒有惡意或不當；控方若有足夠證據改變控罪，法庭至今仍可接納。重點在於此舉有否對被告不公，而此案未有此情況，遂批准修改控罪，並擱置早前的認罪答辯。

辯方稱上周五才得悉控方的決定，申請押後至本月21日再訊，獲裁判官允許，以待被告準備是否答辯。

案件編號TMCC1520,1700/2018